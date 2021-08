Mare, morto 60enne a Marina Velka. Malore in acqua per un turista

27 agosto 2021 a

a

a

L’allarme lanciato da una donna, che aveva visto in mezzo al mare un uomo in difficoltà, non è stato sufficiente a salvarlo. Il bagnante, a quanto risulta si tratta di un turista di circa 60 anni, è morto nel pomeriggio di venerdì 27 agosto a Marina Velka. La donna lo avrebbe visto nei pressi di Torre del Sole. L’uomo si trovava in difficoltà tra le onde alte e la risacca della secca. Le prime testimonianze raccolte parlano di un uomo che avrebbe avuto un malore in acqua ed è andato in difficoltà tra le onde. Il turista è stato riportato a riva ma sono stati inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Il vento potrebbe aver giocato un brutto tiro all’uomo che si è avventuro in un tratto di mare prediletto dai serfisti con i loro velocissimi kite. Sul posto Capitaneria di Porto e carabinieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.