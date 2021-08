Viterbo, elezioni comunali a Montefiascone. Scontro nel centrodestra tra FdI e FI

Alessandro Quami 28 agosto 2021 a

a

a

Altri problemi per la lista di centrodestra espressa dall’ex maggioranza di Montefiascone. Dopo la grana piantata dal sindaco uscente Massimo Paolini, che tiene il punto e vuole essere riconfermato (Sandro Leonardi propone invece Orietta Celeste, ndr), è polemica aperta tra i partiti che compongono la coalizione, vale a dire Forza Italia e Fratelli d’Italia (Paolini è un indipendente di area socialista).

Resa dei conti dopo la caduta del sindaco. FdI: "Colpa di De Rossi"

Quanto accade è sintomatico delle divisioni che da un decennio a questa parte stanno logorando il centrodestra montefiasconese. Basti pensare alla caduta della giunta di Andrea Danti (FI-An-Udc) nel 2010, con conseguente vittoria, l’anno successivo, di Luciano Cimarello del Pd. Certo, nel 2016 le divisioni non produssero troppi danni, ma solo perché nel frattempo nell’area di centrosinistra era nato il Movimento 5 Stelle, che tolse a Cimarello qualche centinaio di voti assolutamente determinanti per battere Paolini e Sandro Leonardi, che infatti riuscirono ad affermarsi. Le contraddizioni, però, proprio per le divisioni tra i consiglieri del centrodestra, hanno alla fine determinato la non tenuta della maggioranza fino alla fine della consiliatura, con la conseguenza che il 9 ottobre scorso la sfiducia della Lega e di alcuni transfughi di Forza Italia e FdI hanno portato alla caduta della giunta Paolini. Va detto in ogni caso che le divisioni caratterizzano tutto il quadro politico locale. Non sta infatti messo meglio il centrosinistra, dove Pd e Patto civico (grillini, sinistra extra Pd e alcune associazioni) litigano ancora sulla candidata sindaca: la sinistra del Partito democratico propone con forza la panunziana ex consigliera Giulia De Santis, il Patto civico risponde con Rosita Cicoria o Giulia Moscetti.

Elezioni comunali: a Vetralla e Montefiascone liste in alto mare

Ritornando alla lista Leonardi-Celeste, finisce sotto accusa, da parte di Forza Italia, il fatto che la si vorrebbe connotare troppo a destra per l’eccessivo peso che pretenderebbe Fratelli d’Italia. Ai quali gli azzurri, a sette giorni dalla presentazione delle liste, mandano un messaggio preciso: “Non possono pensare che a Montefiascone stanno con noi e poi a Vasanello ci pugnalano alle spalle – spiegano da ambienti provinciali del partito berlusconiano -. FdI è un continuo ricatto: chiedono più poltrone a Viterbo, minacciando di fare cadere il Comune; in diverse realtà non sostengono il centrodestra; in Provincia vogliono dettarci i tempi dopo che grazie a loro la sinistra è in maggioranza. Se le cose non cambiano, a Montefiascone non chiudiamo”. Insomma, solo le fratture nel centrodestra potranno essere il collante di un centrosinistra più balcanizzato che mai. Un centrosinistra dove l’ex segretario Pd Renato Trapè sta intanto ancora lavorando per trovare una figura “terza”, non del Pd e non del M5S, che possa garantire una coalizione competitiva: “Mauro Marinelli sarebbe il candidato ideale per farci vincere”, dice da tempo lo stesso Trapè. Ma il diretto interessato nicchia: “Sono consigliere nazionale dell’Avis, un compito impegnativo che non mi lascia spazio per fare il sindaco”. Marinelli avrebbe anche il gradimento degli ambienti ecclesiastici, i quali tuttavia ufficialmente si dichiarano estranei alle dinamiche che stanno animando il paese.

Comunali, Paolini sbarra la strada a Orietta Celeste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.