Viterbo, Daniele Urbani morto. A Vallerano annullate le feste. Sabato 26 agosto l'autopsia

27 agosto 2021 a

a

a

Dolore a Vallerano per la morte di Daniele Urbani, il 33enne trovato morto nel pomeriggio di mercoledì dopo che aveva fatto perdere le tracce una settimana fa appena finito il turno di lavoro. Il corpo senza vita del giovane, che consegnava il pane nei negozi per una cooperativa della zona, è stato trovato nei pressi di un fosso nelle campagne tra Carbognano e Caprarola. Apparentemente nessun segno di violenza, ma molto sangue intorno al corpo. Una delle ipotesi è quella del gesto volontario. potrebbe essersi ferito tagliandosi le vene. Ma le indagini sono in corso. Diversi i quesiti: come è morto? il giovane è deceduto subito dopo essere scomparso oppure nei giorni successivi? Ha incontrato delle persone. Nel frattempo è stato disposta l’autopsia che verrà effettuata domani mattina. Dunque per ora la salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il furgone di Daniele Urbani ritrovato tra Caprarola e Carbognano

I familiari si sono chiusi nel silenzio e chiedono di spegnere i riflettori sulla morte del loro caro. "La famiglia Urbani ringrazia tutti coloro che in questi giorni, a vario titolo, si sono impegnati nelle ricerche per il ritrovamento di Daniele e quanti l’hanno supportata. I famigliari, stretti nel loro dolore, desiderano vivere questo momento in piena riservatezza”, si legge in un messaggio pubblicato dal sindaco Adelio Gregori sulla bacheca Facebook del Comune. Lo stesso primo cittadino ha dedicato delle parole al giovane: “Non è di certo l’epilogo che ci saremmo aspettati, fino all’ultimo abbiamo sperato potesse fare ritorno a casa. Purtroppo in queste occasioni ogni parola è inutile, forse c’è solo bisogno di silenzio e di vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Giungano alla famiglia le mie più sentite condoglianze, alle quali si uniscono quelle dell’amministrazione e della comunità valleranese. Vallerano ti aspettava, ora ti porterà nel cuore per sempre”.

Ritrovato il corpo senza vita di Daniele Urbani

Il Comune, per rispetto della famiglia e di quanti conoscevano il 33enne, ha deciso di annullare tutte le iniziative culturali e gli spettacoli in programma in questi giorni. I funerali saranno fissati non appena verrà restituito il corpo alla famiglia.



x 1 / 6

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.