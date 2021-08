Viterbo, incidente a Montefiascone. Motociclista in terapia intensiva

27 agosto 2021 a

E’ ricoverato in rianimazione il 41enne che nella tarda serata di mercoledì 25 agosto è rimasto gravemente ferito in un incidente tra un’auto e una moto che è avvenuto sulla Commenda all’altezza del bivio per Montefiascone. Si tratta dell’uomo che era in sella alla moto. Da quello che si è appreso si tratta di un uomo che abita in uno dei comuni dell’Alta Tuscia e, da quello che sembra, stava tornano a casa. La sua moto di grossa cilindrata si è scontrata con un’utilitaria all’incrocio per Montefiascone. L’impatto è stato piuttosto violento e il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 la situazione è apparsa immediamente grave. Il motociclista era a terra privo di sensi. E’ stato intubato. I sanitari hanno dunque allertato l’eliambulanza che è atterrata poco lontano ed ha trasportato il 41enne al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle di Viterbo in codice rosso. ha riportato uned è stato ricoverato in rianimazione. Ancora nel pomeriggio di ieri la prognosi era riservata e le condizioni dell’uomo - che ha riportato diverse fratture - gravi. Illeso il conducente dell’auto che si è fermato per prestare i primissimi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che sta cercando di ricostruzione la dinamica dell’incidente per capire se ci sono delle responsabilità da contestare.

