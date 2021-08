Viterbo Covid, morti aumentati del 9% durante la pandemia

Massimiliano Conti 27 agosto 2021 a

Tra il 1° marzo e il 31 dicembre del 2020, cioè nei nove mesi più drammatici della pandemia, nella città di Viterbo si sono registrati 661 decessi. Nei cinque anni precedenti, nello stesso periodo, se ne registravano in media 606,4. Una differenza del +9%, che ovviamente non può che essere messa in relazione al Covid, che come si sa nella città dei papi ha colpito particolarmente duro. E’ quanto emerge dalla mappa aggiornata sulla mortalità ai tempi del Coronavirus stilata dalla sezione Infodata del Sole 24 Ore. Sono stati gli ultimi tre mesi dell’anno a provocare nella città dei papi una vera e propria inversione di tendenza: tra marzo e ottobre, infatti, la differenza rispetto allo stesso periodo dei cinque anni precedenti era stata negativa: l’1,5% in meno, per un totale di 628 morti contro una media di 637. Da ottobre a dicembre invece la seconda ondata ha fatto impennare il numero dei morti.

A livello provinciale la maglia nera, con il 59,1% dei decessi in più rispetto al periodo 2015-2019, spetta a Tessennano. Si tratta del più piccolo comune della Tuscia con i suoi 306 abitanti: sono bastati quindi i 7 decessi registrati tra marzo e dicembre, rispetto ai 4,4 in media del quinquennio precedente, a far schizzare alle stelle l'incidenza della mortalità. A seguire troviamo Latera (+55,4%) e, all’altro capo della provincia, Faleria (+49,5). Tra i comuni più grandi, oltre al già citato +9% del capoluogo, si segnalano il +4,5% di Vetralla, il +4,1% di Montefiascone, il +3% di Tarquinia, mentre Civita Castellana, nonostante i 21 decessi per Covid accertati, presenta una tutto sommato confortante stabilità: -0,7%, risultato dei 146 morti registrati nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto ai 145 di media del lustro precedente.

Sono 20 su 60, ovvero un terzo, i comuni del Viterbese dove il Covid non sembra aver inciso invece in termini di incremento della mortalità, ovvero Monterosi (-34,3%), ci sono quindi Celleno (-31.8%), Arlena di Castro (-30%), Fabrica di Roma (-29%), Vignanello (-22,5%), Cellere (-22%), Capodimonte (-20,8%), Caprarola (-19,9%), Capranica (-17,9%), Barbarano Romano (-16,7%). E ancora: Canepina (-16,2%), Monte Romano (-12,8%), Sutri (-12.6%), Farnese (-12,2%), Castel Sant’Elia (-12%), Graffignano (-8,8%), Castiglione in Teverina (-5,7%), Bomarzo (-5,3%), Blera (-3,1%) e Civita Castellana (-0,7%). Tra i centri dove invece si segnalano gli incrementi più elevati, oltre a Latera e Faleria, ci sono Lubriano (45,5%), Proceno (+40,6%), Grotte di Castro (+36,9%), Corchiano (37,6%), Orte (+34,7%) e Villa San Giovanni in Tuscia (-33,3%). Nella Tuscia in totale il Covid ha fatto finora 456 vittime, le ultime, pochi giorni fa, sono state un 56enne di Oriolo Romano e un 90enne di Castel Sant'Elia. Il comune più colpito in termini assoluti è Viterbo con 119 vittime, seguito da Montefiascone con 37.

