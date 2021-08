Viterbo, Santa Rosa. Lunedì 30 agosto il montaggio della Macchina in piazza del Comune

27 agosto 2021 a

Viterbo, il montaggio della Macchina di Santa Rosa è fissato per lunedì 30 agosto durante la mattina a piazza del Comune. La decisione è stata presa ieri mattina durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza svoltosi in prefettura. Dunque, come già anticipato nei giorni scorsi, è stata scelta la location di piazza del Comune. Per ora Palazzo dei Priori aveva mantenuto un basso profilo sui lavori per l’allestimento della Macchina che è uscita dai magazzini nella serata di martedì. L’ipotesi di piazza del Comune alla fine ha prevalso rispetto a piazza del teatro o al Santuario di Santa Rosa. Quest’ultima soluzione, che sembrava la più a portata di mano, è stata scartata perché la piazzetta non garantisce il distanziamento.

Gloria svetterà a piazza del Comune

Una soluzione che richiederà però dei tiranti e delle zavorre per stabilizzare Gloria ed evitare che venga abbattuta da eventuali raffiche di vento. In questo senso, il sagrato della basilica di Santa Rosa avrebbe reso il montaggio più semplice essendo lo spazio già provvisto di strutture a cui agganciare la Macchina. Il prefetto Giovanni Bruno ha bocciato però la soluzione sempre per un problema di sicurezza: troppo angusta la piazza per garantire il necessario distanziamento.

Santa Rosa, il Sodalizio dei facchini: "Era meglio il Trasporto senza pubblico"

Sempre per lo stesso motivo, Arena conta di tenere esposta più a lungo possibile la Macchina in piazza del Plebiscito. Quanto ai costi, secondo i calcoli spannometrici dello stesso sindaco, per il montaggio e lo smontaggio non dovrebbero volerci più di 30 mila euro. Di sicuro c’è che quello di quest’anno sarà un altro settembre triste: sfumata la possibilità di far svolgere il Trasporto, e saltata anche la processione con il cuore di Santa Rosa portato a spalla dai facchini lungo il tradizionale percorso del 3 settembre, i viterbesi dovranno accontentarsi di contemplare Gloria da ferma, e forse per l’ultima volta. Sempre che il Comune metta mano al bando per la costruzione della nuova Macchina.

Gloria ha lasciato il capannone ma il montaggio è top secret

