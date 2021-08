Viterbo, "abbraccio dei facchini alla Macchina". Il sogno di Raffaele Ascenzi per Santa Rosa

Daniela Venanzi 26 agosto 2021 a

“Avremmo auspicato una macchina di Santa Rosa portata a spalle dai facchini, anche con quella della visione notturna senza pubblico, ma non è stato possibile neanche quest’anno e neanche con formule alternative . Ne prendiamo atto e accettiamo questa decisione. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Sicuramente sono state fatte valutazioni più accurate dal punto di vista della sicurezza e questa dell’esposizione in piazza è stata, tra le varie ipotesi quella più percorribile”. E’ Raffaele Ascenzi che parla, l’ideatore di Gloria, l’architetto che qualche tempo fa, fece la proposta di effettuare un trasporto ad impatto emotivo fortissimo, quello dei cento facchini con sulle spalle la macchina, ma nel buio della città e senza pubblico. Un sogno che però è rimasto tale, per i troppi nodi da sciogliere sulla sicurezza: “Purtroppo sì, siamo ancora alle prese con l’emergenza sanitaria, e questa dell’esposizione di Santa Rosa in piazza del Comune è rimasta l’unica ipotesi, che ha visto l’accordo delle autorità competenti designate alla decisione”.

Come sarà secondo lei questo 3 settembre, la tradizione in qualche modo sarà salva?

“Ci sarà un motivo in più per raccoglierci nella preghiera, per invocare l’aiuto della nostra Santa Rosa. Qualcosa che ci coinvolga comunque tutti, con una larga partecipazione affettiva”.

I facchini saranno presenti e in che modo sarà possibile renderli comunque parte fondamentale durante quella serata?

“Sono stato facchino per vent’anni e capisco perfettamente il sentimento che pervade in questo momento i miei ex colleghi. La necessità di poter toccare la macchina è quasi viscerale per chi fa parte della storia di Santa Rosa. Il profondo senso di attaccamento passa anche attraverso la fisicità”.

Pensa a qualcosa in particolare?

“Non so, mi viene in mente un abbraccio attorno alla macchina, che non sia solo virtuale. Certo anche questa possibilità eventuale dovrà essere vagliata da chi di dovere. Ma la possibilità di toccare in qualche modo Santa Rosa è una necessità per i facchini. Non potranno essere le spalle ma qualche diversa soluzione magari sarà possibile”.

Per il resto cosa pensa, come vedrebbe bene l’esposizione, piazza del Comune è una scelta giusta secondo lei?

"Guardi dovrà essere ad impatto scenografico travolgente. Qualcosa di forte, e soprattutto che non venga abbandonata, che viva come un cuore vivo e presente in mezzo ai suoi amati cittadini. E piazza del Comune in questo senso, con la sua centralità e il continuo passaggio di gente, sarà certamente di aiuto”.

