Viterbo, Max Pezzali e Maurizio Battista. Gli spettacoli spostati nell'area San Lazzaro. Ecco le date

26 agosto 2021 a

a

a

I due eventi con protagonisti, Max Pezzali e Maurizio Battista, precedentemente previsti a Prato Giardino a Viterbo, si terranno nelle stesse date nell’Area San Lazzaro, sempre a Viterbo : il 5 settembre, Max Pezzali, con Max 90 Live, i più grandi successi degli 883, mentre il 6 settembre un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista, che riparte in tour con uno show inedito: “Che paese è il mio paese” Il decennio che ha segnato la storia della storia della musica italiana.

Eventi vietati a Pratogiardino, il Comune punta sull'area vicino al cimitero

Un tour con uno show inedito. I concerti dell’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo". mentre il 6 settembre un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista, che riparte in tour con uno show inedito: “Che paese è il mio paese” La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? Lo scopriremo insieme a Maurizio Battista, il comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli Italiani. Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il Suo (e il Nostro) Paese.

Il prefetto blocca gli spettacoli a Pratogiardino



Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo - unico al mondo. Tutti i biglietti acquistati rimangono validi . Biglietti in vendita su Ticketone.it

Max Pezzali, la vita da provinciale e l'amicizia con Mauro Repetto: "Il suo motto? Dignità zero"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.