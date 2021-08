Viterbo, spacciatore pieno di soldi. In casa nascondeva più di 80 grammi di cocaina. Arrestato

26 agosto 2021 a

Spacciatore pieno di soldi arrestato dalla polizia. Nell’ambito dell’attività posta in essere dagli uomini della squadra mobile di Viterbo volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in questo capoluogo è stato tratto in arresto un cittadino domenicano, di 35 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella prima mattinata odierna, infatti, personale della Sezione Antidroga, dopo aver controllato i vari spostamenti dell’uomo per le vie di questa città ed effettuato vari appostamenti lo fermavano e, ricorrendone i presupposti, lo sottoponevano a controllo, rinvenendo una ingente somma di denaro per un ammontare di circa 7.200 euro in banconote di vario taglio, successivamente sottoposta a sequestrato.

Ricorrendone i presupporti, la perquisizione veniva effettuata anche al domicilio dello straniero, dove venivano rinvenuti 84,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione atto alla pesatura e materiale atto al confezionamento di detta sostanza.

A seguito di tale rinvenimento il domenicano veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su direttiva dell’Autorità giudiziaria sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della successiva convalida.

