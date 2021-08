Viterbo, spaccio di eroina in strada. I carabinieri arrestano un uomo

26 agosto 2021 a

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo attuato lungo le strade del capoluogo, hanno notato un uomo già noto per i suoi precedenti di spaccio alla guida della sua auto assumere un atteggiamento diffidente alla vista dei Carabinieri i quali , prontamente lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione, trovando in auto 11 grammi di eroina divisa in dosi, lo hanno quindi dichiarato in arresto ed hanno proceduto a perquisire la sua dimora con esito negativo. È stato quindi tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

