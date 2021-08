Viterbo, ferito grave motociclista dopo incidente a Montefiascone. Scontro con un'auto

25 agosto 2021 a

Grave incidente nella tarda serata di mercoledì 25 agosto a Montefiascone (Viterbo). Un uomo che ra in sella a una moto è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo che è rimasto ferito nell'incidente che ha coinvolto anche un'automobile. Lo scontro, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto sulla Commenda all'altezza del bivio che porta a Montefiascone intorno alle 21. Per cause che sono ancora da accertare la moto e l'auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato in elicottero all'ospedale in gravi condizioni. Sul posto carabinieri, agenti della Polstrada oltre a vigili del fuoco e sanitari del 1118.

