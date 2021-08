Viterbo, elezioni comunali. A Vetralla Giulio Zelli corre da solo: "Niente alleanze con chi non è leale"

26 agosto 2021 a

Niente da fare. Alla fine centrodestra spaccato anche a Vetralla, dove, sfumata l’intesa con la lista Aquilani (FI)-Gidari (Lega), Fratelli d’Italia candida a sindaco Giulio Zelli.

“Abbiamo assistito in questi giorni - si legge in un comunicato della sua lista (Noi per Vetralla) - ad un fiorire di comunicati e fantasiose ricostruzioni che davano il nostro gruppo insieme ad altre liste, costretti da una non meglio specificata esigenza elettorale o di posizione. Come sempre, abbiamo continuato a lavorare in silenzio e a incontrare vari esponenti per raggiungere la più ampia convergenza che rispettasse la pari dignità e il lavoro di tutti, non fossilizzandoci solo sulla figura del sindaco, ma puntando tutto sulla squadra e sul progetto. Abbiamo chiesto che non venissero avallate candidature di chi ha cambiato più volte casacca in questi mesi, cosa che avrebbe sicuramente rafforzato la lista, ma evidentemente non è ancora il tempo che le idee prevalgano sugli opportunismi”.



FdI prende dunque atto “che non è stato possibile raggiungere una sintesi che rispettasse le specificità di ognuno”, pertanto “si resta convinti che il nostro progetto sia l’unico possibile, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e alla voglia di rinnovamento ormai necessaria”. Sembra che tra i motivi del mancato accordo ci sia la candidatura come consigliere di Dario Bacocco. Candidatura accolta da Aquilani per ricompattare Forza Italia, ma invisa ai meloniani per le presunte manovre compiute a destra e sinistra dallo stesso Bacocco nei mesi scorsi, quando, per candidarsi a sindaco, avrebbe tessuto accordi segreti con il Pd, lasciando credere a FdI che gli unici interlocutori fossero loro.

“Dopo oltre cinque anni di lavoro passati a costruire una visione di Vetralla con il coraggio e la coerenza delle proprie idee - continua Noi per Vetralla - Giulio Menegali Zelli Iacobuzi è il nostro candidato ed è la scelta migliore per la città. Non possiamo transigere sulla lealtà della parola data e sul rispetto dei valori che ci onoriamo di rappresentare, questi aspetti non sono negoziabili. La porta era e resta aperta a quelle forze politiche e civili che vorranno condividere questo percorso nel rispetto reciproco di questi valori. Abbiamo una campagna elettorale di fronte e ora vogliamo solo parlare di cose serie e concrete che interessano le persone, incontrare cittadini con la trasparenza, l’onestà e la coerenza che ci contraddistingue”.

Ma i guai (modo di dire) stanno anche nel centrosinistra, dove Passione civile e Partito democratico si presentano con due liste differenti, capeggiate rispettivamente da Anna Maria Palombi e Flaminia Tosini.

La Lega: "Appoggiamo Sandrino Aquilani sindaco"



