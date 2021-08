Viterbo, morto Fabrizio Bianchini. Striscione dei tifosi della Lazio prima della partita con lo Spezia

26 agosto 2021 a

Commozione e dolore in città per la scomparsa di Fabrizio Bianchini, per gli amici “Bizio”, morto a 39 anni a causa delle complicazioni legate al Covid. In giornata, giovedì 26 agosto, dovrebbe essere resa nota la data dei funerali. A dare la notizia, martedì, il fratello Paolo, volato in Messico per essergli vicino. Molti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia Bianchini. Cordoglio anche da tutta la politica cittadina, con Fratelli d’Italia (partito in cui Paolo Bianchini ha militato per molti anni) che ha annullato tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni. “Con Paolo - scrive Stefano Evangelista, presidente del consiglio comunale e coordinatore provinciale leghista - abbiamo condiviso una parte del nostro percorso amministrativo in consiglio comunale. Lo conosciamo da sempre. E questa tragica notizia ha rattristato tutti noi”. Condoglianze anche da parte di Andrea Di Sorte, commissario di FI: “Esprimo le più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia e in particolare all’amico Paolo, che in queste settimane ci ha reso partecipi del suo personale dolore con grande coraggio”.

“Un ragazzo giovane, allegro, uno spirito libero. Una grande passione per la Lazio. Amato e conosciuto in città. All’amico Paolo e a tutta la famiglia Bianchini un sincero e affettuoso abbraccio”, ha infine commentato il sindaco Giovanni Arena. Fabrizio, lo ricordiamo, ha lottato per settimane nell’ospedale di Playa del Carmen, in Messico. E’ deceduto martedì a causa di una infezione.

Lo stadio Olimpico e i tifosi della S.S. Lazio renderanno omaggio a Fabrizio Bianchini sabato prima della partita con lo Spezia. Per l’occasione la tifoseria bianco celeste, di cui il 39enne viterbese faceva parte, sta preparando uno striscione di saluto. Una foto della preparazione dello striscione è stata condivisa da Paolo Bianchini sul suo profilo Facebook ringraziando la tifoseria biancoceleste per aver pensato questo importante messaggio di vicinanza.

