Viterbo, caso alla Asl. I sindacati: “Moglie e marito nella stessa équipe”

C’è un facente funzioni al Dsm che ha la moglie alle sue dipendenze con la quale condivide anche gli orari. Sempre al Dsm ci sono uno psicologo e un’infermiera, coniugi anche loro, che condividono, oltre alla sede di servizio e all’orario di lavoro, anche gli stessi giorni di ferie. Ancora: all’interno di una struttura sanitaria viterbese c’è un’infermiera che sta facendo da tutor al marito operatore tecnico. Se condividere il tempo e lo spazio lavorativo, pare non faccia bene a moglie e marito, all’interno del Dipartimento di salute mentale, e più in generale della Asl di Viterbo, ci sono diverse eccezioni alla regola. Almeno stando a quanto segnalano i sindacati Nursing Up e Cisas, che in proposito hanno scritto una lettera ai vertici della Asl e anche all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

“Sorvolando su come possano essersi realizzate tali concentrazioni di parenti e congiunti - scrivono le due sigle - ci si chiede se l’organo deputato alla vigilanza e al controllo abbia notato tali situazioni e se si debbano evitare circostanze potenzialmente foriere di favoritismi e disparità di trattamento. Ci si domanda se tutto ciò sia contemplato dalle regole nazionali e aziendali”. Alcuni casi, riferiscono Nursing Up e Cisas, si sono risolti da soli per effetto del pensionamento di uno dei coniugi, ma ne restano in piedi altri meritevoli, secondo i sindacati, di approfondimenti: il primo è quello del facente funzioni dell’area C del Dsm, “che ha alle sue dirette dipendenze, nonché nella sua équipe, la recente coniuge. Tali coniugi condividono la stessa assegnazione e in diversi giorni il medesimo stesso orario flessibile”.

I sindacati ricordano che il personale infermieristico che percepisce l’indennità sulle 12 ore di turno (6 + 6) dovrebbe avere un orario fisso (8-14; 14-20), “mentre, ad esempio, il 20 luglio i coniugi si recavano sul posto di lavoro alle 8,45 circa. Sembrerebbe che l’azienda permetta ai coniugi di avere la stessa programmazione di permessi e ferie”. Un secondo caso riguarda uno psicologo e una infermiera, altra coppia di coniugi, “che oltre a condividere la stessa sede di servizio, lo stesso orario e la stessa programmazione ferie, sono stati impegnati contemporaneamente nella settimana dal 24 al 31 luglio in un soggiorno annuale con pazienti psichiatrici nella stessa stanza dell’hotel Vannucci di Rimini”. I medesimi coniugi, che gestiscono un centro diurno della provincia, sempre stando a quanto riferiscono Nursing e Cisas, spesso prenderebbero le ferie negli stessi periodi, con la conseguenza che il centro rimane chiuso e con evidente disagio per l’utenza”. Infine, le due sigle citano il caso dell’infermiera tutor del marito: “Ci chiediamo - conclude la lettera - se sia corretto permettere tali situazioni in una macchina pubblica delicata come quella della Asl, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria mondiale”.

