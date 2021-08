Viterbo, “Siamo noi la storia”. Al via domani ad Assisi la due giorni di dibattiti. Tutti gli ospiti

26 agosto 2021 a

Domani, venerdì 27 agosto, ad Assisi e sabato a Viterbo l’evento “Siamo noi la storia”, realizzato dal Centro studi Aldo Moro. “L’iniziativa - dice Giuseppe Fioroni - ci consente di fare una riflessione sulla necessità di un impegno politico e sociale tramite la scuola di formazione. La scelta del titolo ‘Siamo noi la storia’ esplicita come ci sia la necessità, per superare le difficoltà del momento, per fugare le paure e rilanciare una stagione di solidarietà, crescita e sviluppo, che ciascuno si rimbocchi le maniche e faccia con responsabilità e coraggio la propria parte di storia. Basta attendere in maniera fideistica che altri ci risolvano i problemi, che gli altri trovino le soluzioni. Non possiamo farci sfrattare dal futuro”.

I temi: “La bellezza del creato” con il giornalista Rai Piero Damosso, il manager di Acqua Rocchetta Chiara Bigioni, padre Marco Moroni, la consigliera regionale Donatella Porzi, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, l’europarlamentare Simona Bonafè, il presidente della Commissione ambiente della Camera Alessia Rotta, il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, l’ad di Warka Village Arturo Vittori ed il ministro della cultura Dario Franceschini; più il contributo del segretario del Pd Enrico Letta. Ci sarà poi una sessione dedicata alle donne, “Le donne come motore della Repubblica”, con la giornalista Maria Antonietta Calabró, la consigliera comunale Luisa Ciambella, il direttore di Operazioni Policarta Martina Giusti, l’onorevole Rosy Bindi ed il ministro per il Sud, Mara Carfagna.

Una sessione sarà dedicata allo sport con lo speciale contributo di Babe Vio, Leonardo Bonucci e la sua famiglia, Ciro Immobile e Ludovica Delfino. Seguirà la riflessione con il ministro della difesa Lorenzo Guerini sulle contingenze e le sfide internazionali della Repubblica. Da non sottovalutare l’incontro con gli amministratori locali per rilanciare la Repubblica delle autonomie che, oltre al ruolo centrale dei sindaci, non può fare a meno del ruolo dei consiglieri comunali. “La frontiera della nuova politica - conclude Fioroni - è la formazione. Responsabilità e coraggio per diventare attori del proprio futuro e poter dire orgogliosamente: la storia siamo noi’”.

