Vittorio Sgarbi e il bombardamento della nuova Viterbo. "Era solo una metafora" | Video

26 agosto 2021 a

“Viterbo è una tra le città più belle del mondo. Il ‘bombardamento’ era, ovviamente, una metafora”. Il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi, che ieri l’altro, in conferenza stampa a Bolsena ha presentato un’importante collaborazione per lo sviluppo culturale della Tuscia tra il museo di Palazzo Doebbing di Sutri e Palazzo Cozza Caposavi di Bolsena, torna sulle dichiarazioni fatte sulla città di Viterbo e chiarisce: “Viterbo è tra le più belle città del mondo e ho sempre rimproverato all’Unesco di non averla inserita nel Patrimonio dell'umanità. Ho studiato con passione Lorenzo da Viterbo, uno dei grandi maestri del rinascimento, e ho semplicemente detto che la splendida città storica e i suoi monumenti sono inquinati da una delle periferie più brutte, frutto di una speculazione selvaggia che non ha avuto rispetto per la meraviglia della città”, afferma Sgarbi.

Viterbo, le sue orrende periferie e il mio metaforico “bombardamento. Pubblicato da Vittorio Sgarbi su Martedì 24 agosto 2021

“Il ‘bombardamento’ era, ovviamente, una metafora, colta immediatamente anche dal sindaco Arena, con cui ho parlato di ciò che di brutto deve essere eliminato”; ha chiarito il sindaco di Sutri.

Intanto continuano le provocazioni del sindaco. Su Facebook ha lanciato l'idea di organizzare un rave a Sutri. "Mi propongo, come sindaco, di ospitare a Sutri (Viterbo) il prossimo “rave party” del 2022. Ma ad alcune condizioni: la musica da suonare la scegliamo noi; da bere acqua di Nepi e vini ricavati da Trebbiano e Montepulciano; a pranzo e a cena solo testaroli al tartufo bianco; durata del “rave” 3 giorni; pulizia dei luoghi a carico degli organizzatori; i partecipanti dovranno presentarsi vestiti; all’ingresso test anti droga. Attendo adesioni". Un modo per ironizzare sul grande baccano che si è generato nei giorni scorsi rispetto al rave party che si è svolto dalla vigilia di ferragosto fino al 19 agosto in un campo nei pressi del lago di Mezzano nel territorio di Valentano (Viterbo).

Sgarbi su Viterbo: "La parte nuova è da bombardare" | Video

