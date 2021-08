Viterbo, Daniele Urbani morto. Ritrovato il corpo senza vita nelle campagne tra Caprarola e Carbognano

25 agosto 2021 a

E' stato recuperato il corpo senza vita di Daniele Urbani, il 38enne di Vallerano scomparso venerdì 20 agosto dopo aver finito il turno di lavoro. Finiscono dunque nel peggiori dei modi le ricerche del giovane. Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco in una zona di campagna tra Caprarola e Carbognano non molto lontano da dove questa mattina, mercoledì 25 agosto, era stato ritrovato il furgoncino Fiat Doblò con il quale si era allontanato. Per recuperare il corpo, in una sorta di scarpata, c'è stato bisogno di un elicottero. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica. Il corpo senza vita sarebbe stato ritrovato dalla protezione civile di Vallerano.

Da quello che si è appreso il corpo del giovane di 38 anni sarebbe stato ritrovato nei pressi di un fosso oltre un terreno privato. Era scomparso intorno alle 8,30 di venerdì 20 agosto dopo aver terminato le consegne del pane ai negozi della zona. Infatti lavorava con una ditta che consegna pane a forni e super,mercati dell'area intorno a Vallerano dove abitava. L'ultima consegna era stata fatta in un esercizio commerciale di Caprarola poi più nulla. Il furgoncino er stato ripreso dalle telecamere nei pressi del bivio per Trenta Miglia, ma tutte le ricerche sono andate a vuoto.

Questa mattina è stato ritrovato il furgoncino della ditta con il quale si era allontanato. A quel punto le ricerche della protezione civile si sono concentrate nelle zone limitrofe e intorno alle 16 il corpo è stato trovato. Non ci sarebbero segni di violenza ma le indagini sono appena iniziate. il corpo, come detto, è stato recuperato dai vigili del fuoco con un elicottero. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ronciglione per gli accertamenti di rito e per cercare di capire come è morto il giovane.

