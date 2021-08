Viterbo, Daniele Urbani scomparso. Il furgone ritrovato tra Caprarola e Carbognano

25 agosto 2021 a

E' stato ritrovato questa mattina mercoledì 25 agosto, tra Caprarola e Carbognano, il furgoncino di Daniele Urbani, il 33enne scomparso da Vallerano dalla mattina di venerdì 20 agosto. Dopo che è stato individuato il mezzo, un Fiat Doblò con il quale il giovane effettuava le consegne del pane per la cooperativa per la quale lavorava, sono destinate a riprendere le ricerche nella zona dove è stato trovato il furgoncino. Di Daniele Urbani non si hanno notizie dalle 8,30 di venerdì 20 agosto. E' scomparso dopo aver effettuato la consegna del pane in un negozio di Caprarola. Il furgoncino è stato ripreso quella mattina al bivio di Trenta Miglia, poi più nulla.

