Viterbo, Fabrizio Bianchini morto. Il sindaco Giovanni Arena: "Siamo vicini a Paolo e alla famiglia"

25 agosto 2021 a

a

a

Dolore a Viterbo per la morte di Fabrizio Bianchini, deceduto in Messico, all'ospedale di Playa del Carmen dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid. Gli amici e i parenti hanno sperato fino all'ultimo nella guarigione. Il 29enne, fratello dell'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia e responsabile del movimento Mio Italia Paolo, era tenuto in coma nel reparto di terapia intensiva da inizio agosto. La situazione sembrava migliorata ma per farlo uscire dal coma serviva una trachetomia che è stata ritardata. La situazione è poi precipitata nella giornata di lunedì fino all'epilogo tragico il giorno successivo.

Fabrizio Bianchini non ce l'ha fatta. Si è spento in Messico per il Covid

Cordoglio anche a Palazzo dei Priori. Queste le parole del sindaco Giovanni Arena: "Aspettavamo tutti la buona notizia. Quella del risveglio. L'aspettavamo tramite un post del fratello Paolo. Avevamo compreso bene la delicatezza della situazione. Avevamo intuito tutti le difficoltà incontrate in questo periodo, da quando Fabrizio ha iniziato a lottare contro il Covid. E invece è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Fabrizio se n'è andato. Un ragazzo giovane, allegro, uno spirito libero. Una grande passione per la Lazio. Amato e conosciuto in città. Il mio pensiero, e sono certo anche quello di tanti concittadini, va al fratello Paolo e al padre Remo, lontani da Viterbo ma vicini a Fabrizio, e alla madre Franca, in attesa del loro ritorno. All'amico Paolo e a tutta la famiglia Bianchini un sincero e affettuoso abbraccio".

Morte Fabrizio Bianchini. Fratelli d'Italia: "Annullate tutte le iniziative pubbliche"

Un messaggio è arrivato anche dal presidente del Consiglio comunale Stefano Evangelista: "A nome mio personale e in rappresentanza del Consiglio comunale, un pensiero di grande vicinanza all'amico Paolo Bianchini per la prematura scomparsa del fratello Fabrizio. Con Paolo abbiamo condiviso una parte del nostro percorso amministrativo in consiglio comunale. Lo conosciamo da sempre. E questa tragica notizia ha rattristato tutti noi. Alla famiglia Bianchini le mie condoglianze e quelle dell'intero Consiglio comunale".

"Un abbraccio a Paolo". Il cordoglio di Salvini per la morte di Fabrizio Bianchini





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.