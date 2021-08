Matteo Salvini, Fabrizio Bianchini morto. "Un abbraccio a Paolo e alla comunità di Viterbo"

24 agosto 2021 a

È morto oggi, martedì 24 agosto, in Messico Fabrizio Bianchini, il fratello del presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità, Paolo Bianchini ex consigliere comunale di Viterbo di Fratelli d'Italia e gestore dell'Osteria dell'Antico Orologio nella cittò dei Papi. Lo ha annunciato lo stesso Paolo Bianchini. "Volevi essere cittadino del Mondo. Ora compreso il cielo è tutto tuo fratello mio…", scrive su Fb il presidente di Mio Italia. Ieri Paolo Bianchini aveva spiegato che la situazione di suo fratello si era complicata. Intorno a Ferragosto le condizioni di Fabrizio Bianchini sembravano migliorate. Era ricoverato dalla seconda metà di luglio nell'ospedale di Playa del Carmen località dove si era trasferito qualche mese fa. COme detto le condizioni sembravano migliorate tanto che i medici valutavano di risvegliarlo dal coma. Ma serviva una trachetomia che ha ritardato. Lunedì la situazione è precipitata.

Fabrizio Bianchini non ce l'ha fatta. Si è spento in Messico per il Covid

"Sono vicino alla famiglia e agli amici di Fabrizio Bianchini, scomparso a soli 39 anni, e in questo momento tragico abbraccio in particolare suo fratello Paolo. Una preghiera e un pensiero affettuoso per tutta la comunità di Viterbo che conosceva e apprezzava Fabrizio", afferma il leader della Lega Matteo Salvini in una nota. "Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera si unisce al dolore della famiglia Bianchini per la tragica e prematura scomparsa di Fabrizio. La mia personale vicinanza ai suoi cari, al fratello Paolo e a tutta la comunità di Viterbo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Morte Fabrizio Bianchini. Fratelli d'Italia: "Annullate tutte le iniziative pubbliche"

La notizia del decesso di Fabrizio Bianchini ha colpito profondamente la comunità di Viterbo dove Brizio, questo era il nome con il quale era conosciuto, era molto stimato. Il fratello Paolo negli ultimi giorni aveva aggiornato tramite Facebook sulle sue condizioni. Domenica era stata sollecitata una trachetomia. Poi un'infezione sopraggiunta lunedì ha complicato il quadro fino all'epilogo tragico che ha gettato nello sconforto la famiglia.

Fabrizio Bianchini ancora grave in Messico. Il fratello Paolo: "Situazione complicata"

