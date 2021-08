Viterbo, Daniele Urbani scomparso. Il sindaco di Vallerano: "Il mancato ritrovamento del furgone ci fa sperare"

24 agosto 2021 a

a

a

Adelio Gregori, sindaco di Vallerano, da venerdì 20 agosto segue in prima persona le ricerche di Daniele Urbani, il 38enne che ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver effettuato l’ultima consegna in un forno di Caprarola. Poi il nulla, se non, però, tre importanti elementi: l’essere stato ripreso a bordo di un furgone da due telecamere, una a Caprarola e la seconda al bivio di Trenta Miglia, e l’aver agganciato il suo telefonino a un ripetitore nel territorio di Vallerano, in zona Campagnano. Secondo il sindaco, il fatto che il furgone bianco non sia stato ritrovato “fa ben sperare che non gli sia accaduto nulla di drammatico”. Le ricerche proseguono e a questo punto tornano a concentrarsi nell’area di Vallerano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.