Viterbo, restauro Porta romana: protestano commercianti

Quando ieri mattina, martedì 24 agosto, hanno appreso la notizia sono immediatamente scesi in piazza e, dopo una breve consultazione, si sono diretti in Comune per essere ricevuti dal sindaco. Si tratta dei commercianti le cui attività sono dislocate tra Porta Romana, via Garibaldi e via Cavour. Contestano, di fatto, gli orari del restauro della Porta. In primo luogo contestano il mancato annuncio. C’è stata, è vero, la regolare pubblicazione sull’Albo pretorio e sui siti, ma avrebbero preferito una comunicazione diretta. Invece, ieri mattina, aprendo i giornali, hanno appreso dell’imminente avvio dei lavori con tutte le modifiche alla viabilità che ciò comporta.

Una volta arrivati in piazza del Comune hanno chiesto di essere ricevuti dal sindaco. Arena li ha incontrati poco dopo nella sala del consiglio comunale. Al termine di un serrato faccia a faccia è stato raggiunto un accordo sugli orari di chiusura al traffico. Orari di fatto ridotti rispetto al programma originale. Si è dunque stabilito che, nei giorni feriali, i lavori di restauro saranno effettuati dalle 11,30 alle 16, mentre nei festivi la chiusura della porta potrà avvenire nel pomeriggio.

Qualcuno aveva anche proposto di smontare le antiche porte e trasferirle in un laboratorio per il restauro, ma il sindaco ha replicato che ciò è impossibile. Arena, una volta raggiunto l’accordo, ha tenuto tuttavia a precisare che meno ore quotidiane equivalgono a più giorni di lavoro. E questo aspetto è stato, per forza di cose, accettato da tutti. Il nuovo orario, 11,30 - 16, di fatto incide poco sulle attività commerciali. Per quanto concerne i lavori, inizialmente programmati a partire da ieri, sono stati posticipati a domani.

