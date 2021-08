Viterbo, morto Fabrizio Bianchini. Fratelli d'Italia: "Vicini a Paolo, annullate tutte le nostre iniziative pubbliche"

24 agosto 2021 a

Viterbo scossa dopo la notizia della morte di Fabrizio Bianchini stroncato dal Covid in Messico. Il 39enne, fratello di Paolo, noto ristoratore (titolare dell'Osteria dell'Antico Orologio), leader del movimento nazionale Mio Italia ed ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia, si è spento nell'ospedale di Playa del Carmen dove era ricoverato in terapia intensiva da fine luglio. Le sue condizioni sembravano essere migliorate intorno a Ferragosto ma la situazione è precipitata a inizio settimana a causa, sembra, di un'infezione.

Tra i primi a manifestare cordoglio a Paolo Bianchini e alla famiglia ci sono i militanti del suo partito: "I consiglieri e gli assessori di Fratelli d’Italia al Comune di Viterbo, i portavoce comunale e provinciale, il Deputato e tutti i dirigenti provinciali, esprimono la propria vicinanza alla famiglia Bianchini e all’amico Paolo per l’improvvisa e prematura scomparsa del fratello Fabrizio. Tutte le iniziative del partito programmate nei prossimi giorni sono state annullate in segno di rispetto per il lutto e il dolore della famiglia che stringiamo in un grande abbraccio". "Ho seguito la vicenda di Fabrizio Bianchini con grande apprensione, e la notizia della sua morte mi rattrista e addolora. A nome mio, e di tutti i dirigenti e amministratori locali di Forza Italia, che in questi minuti stanno ricordando Fabrizio per la sua bontà e la sua voglia di vivere, esprimo le più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia ed in particolare all'amico Paolo, che in queste settimane ci ha reso partecipi del suo personale dolore con grande coraggio", dice Andrea Di Sorte, commissario provinciale di Forza Italia.



Fabrizio Bianchini si era trasferito a Playa del Carmen a inizio anno e lì gestiva un'attività. A fine luglio ha contratto una forma aggressiva di coronavirus ed è finito in ospedale. Le sue condizioni si sono aggravate tra luglio e agosto quando a causa dei problemi respiratori è finito in terapia intensiva. A quel punto il fratello lo ha raggiunto in Messico. Le cose sembravano andare meglio e Fabrizio Bianchini sembrava destinato ad uscire dal coma farmacologico. Ma serviva una trachetomia per facilitare la ripresa della respirazione autonoma che, purtroppo, è stata rimandata. La situazione, come detto, è precipitata dopo domenica. Poche ore e il 39enne si è spento.

