Viterbo, morto Fabrizio Bianchini. Era ricoverato per Covid in Messico. Il dolore del fratello Paolo

24 agosto 2021 a

a

a

Fabrizio Bianchini non ce l'ha fatta. Il 39enne viterbese che da settimane lottava contro il Covid in Messico è morto. La notizia è iniziata a circolare a metà pomeriggio di lunedì 24 agosto a Viterbo che sarebbe stata confermata dal fratello Paolo, che è a Playa del Carmen da inizio agosto, tra il dolore generale. Le condizioni del 29enne si erano nuovamente complicate nella giornata di lunedì 23 agosto come era emerso dall'aggiornamento che il fratello aveva fatto su Facebook per tenere informati i tanti amici di Fabrizio a Viterbo. Dopo Ferragosto la situazione sembrava essere migliorata e i polmoni di Fabrizio Bianchini erano puliti. Tuttavia per farlo uscire dalla terapia intensiva c'era bisogno di una trachetomia che non è stata ritardata. Nelle ultime ore sarebbe sopraggiunta un'infezione che è stata letale.

Volevi essere cittadino del Mondo. Ora compreso il cielo è tutto tuo fratello mio…❤️ Pubblicato da Paolo Bianchini su Martedì 24 agosto 2021

“Il cuore di mio fratello Fabrizio non ha retto la nuova infezione. Purtroppo 1 ora fa ci ha lasciati. Grazie per la vicinanza che mi avete dimostrato in questi lunghi giorni”, ha scritto il fratello in una chat ripresa dal sito Etrurianews. "Volevi essere cittadino del Mondo. Ora compreso il cielo è tutto tuo fratello mio…", ha scritto Paolo Bianchini su Facebook.

Fabrizio Bianchini attende la trachetomia da una settimana. Il fratello: "Ora mi sentono"

Il 39enne viterbese era stato ricoverato a fine luglio nell'ospedale di Playa del Carmen località messicana dove si era trasferito a inizio anno. Le sue condizioni sono peggiorate dopo qualche giorno ed è finito in terapia intensiva. E' stato raggiunto dal fratello Paolo, ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia e leder del movimento dei ristoratori Mio Italia, a inizio agosto. Come detto, la situazione sembrava essere migliorata tanto è vero che intorno a Ferragosto erano arrivati aggiornamenti che lasciavano ben sperare. I polmoni del giovane erano puliti e si attendeva solo una trachetomia per facilitare l'estubazione. Intervento tuttavia che non è mai arrivato. Ore al fratello paolo spetterà il difficile compito di riportare il corpo di Fabrizio, per tutti a Viterbo Brizio, nella sua città.

Fabrizio Bianchini ancora grave in Messico. Il fratello Paolo: "Situazione complicata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.