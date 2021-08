Viterbo, elezioni comunali. A Vetralla Sandrino Aquilani incassa l'appoggio della Lega

24 agosto 2021 a

La Lega ha deciso in via ufficiale: come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative appoggerà Sandrino Aquilani. “Dopo l’intesa programmatica, l’alleanza politica tra Progetto Vetralla e lista civica Per Vetralla - si legge in una nota del coordinamento provinciale - si è sin da subito attivata per la formazione della lista elettorale, per portare i candidati tra la gente e confrontarsi con loro sul programma, spiegando quali strumenti saranno messi in campo per il futuro di giovani e adulti della nostra bella città. Esperienza, competenza, presenza di giovani ed entusiasmo di voler lavorare al servizio della comunità rappresentano i criteri per la composizione delle liste”.

“Dopo proficui incontri ed un sano confronto - aggiungono nella Lega - Giovanni Gidari ha, senza alcuna interferenza ed in piena autonomia, ritirato la propria candidatura a favore di quella di Sandrino Aquilani. Aquilani ha ringraziato Gidari ritenendolo persona all’altezza di svolgere qualsiasi ruolo avendo maturato negli anni una notevole preparazione ed esperienza amministrativa. Sandrino Aquilani potrà pertanto contare sulle indubbie e riconosciute capacità amministrative di Gidari, che lo coadiuverà come vice nell’attuazione del piano di governo, puntando ad un concreto sviluppo di Vetralla, non solo economico ma anche sociale e culturale, dando seguito al programma amministrativo alla cui stesura hanno collaborato, in piena sintonia e unità di vedute, le tre compagini politiche e che presto sarà presentato ai cittadini”.

“Centralità sarà data ai necessari supporti alle imprese - scrivono dalla Lega -, e al mondo del lavoro, la cui crisi è stata acuita dalla pandemia in atto, ponendo delle concrete e solide basi che possano facilitarne e stimolarne una ripresa, anche e soprattutto per i giovani. Grande attenzione sarà destinata, inoltre, alla salvaguardia dell’ambiente, al decoro urbano e alla cura del territorio, anche in ottica di una valorizzazione turistica dell’area”. Concludono da Progetto Vetralla e lista civica Per Vetralla: “La squadra, composta da capaci amministratori, personalità della società civile e giovani, accomunati dalla voglia di volersi mettere al servizio di Vetralla e della comunità è già al lavoro e sarà presto presentata”.

