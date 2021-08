Viterbo, elezioni comunali.. A Fabrica di Roma la terza candidata è Daniela Anetrini

Massimiliano Conti 24 agosto 2021 a

A Fabrica di Roma dopo Scarnati jr e Claudio Ricci, la terza candidata a sindaco, e probabilmente non l’ultima, a scendere ufficialmente in campo con la sua lista Per Fabrica, Faleri e Parco Falisco e con il motto “Nessuno escluso” è Daniela Anetrini. Si va definendo così il quadro elettorale a Fabrica di Roma a una decina di giorni dalla scadenza dei termini per presentare le liste e a poco più di un mese dalle urne.

Anetrini, già docente di economia aziendale e diritto alle superiori, titolare di un noto centro di assistenza fiscale, un passato nelle file scudocrociate dell’Udc, con un videomessaggio pubblicato su Facebook ha chiesto fiducia ai suoi concittadini - molti dei quali, ha detto, “sono passati sotto la sua penna rossa” di insegnante – per il suo ruolo di consigliere comunale prima e di assessore poi: “Con me – ha aggiunto – ci sono donne e uomini di cui sono orgogliosa, persone pulite che mai sono state in un Consiglio comunale”. Nessun partito, ha precisato Anetrini, ha avuto contatti con la sua lista, né alla luce del sole né dietro le quinte, nemmeno il suo, Noi con l’Italia, con la quale è stata candidata alle europee due anni fa. Anetrini promette di dar voce, con due consiglieri ad hoc, alle varie comunità straniere presenti a Fabrica e ai disabili, sempre all’insegna dell’inclusione. Saranno, come sempre nei piccoli comuni e come sempre a Fabrica di Roma, elezioni comunali all’insegna del più assoluto trasversalismo e della (in)variante “democristiana”.

Al 42enne consulente finanziario (per la Deutsche Bank) Enrico Scarnati tocca l’onere, o l’onore, di raccogliere la pesante eredità del padre Mario, fatta di opere faraoniche (spesso contestate) come il parco dei Cedri. La sua Lista civica per Fabrica è sostenuta da Forza Italia (presente con l’attuale vicesindaco Giorgio Cimarra e con il responsabile locale Alfonso Pieri) e Fratelli d’Italia, mentre la Lega appoggia la candidatura di un altro ex democristiano doc, Claudio Ricci, pensionato ed ex dirigente di una società del gruppo Autostrad. Con Ricci, personaggi delle più diverse estrazioni politiche, come il consigliere comunale uscente Giancarlo Piergentili.

Se il Pd a Fabrica di Roma, almeno nella forma in cui l’abbiamo conosciuto, è praticamente scomparso (così come la sinistra rifondarola), vivono e lottano insieme a noi gli attivisti del M5S, alle prese però con il problema del simbolo. Il portavoce ufficiale, Angelo Cingolani, consigliere uscente, ha scelto di imbarcarsi nel listone di Ricci. “Abbiamo inviato una richiesta di certificazione al movimento, e stiamo attendendo una riposta prima di ufficializzare una nostra lista”, spiega Simona Sassara. Se il responso (da Grillo o daConte non si capisce), fosse negativo, i pentastellati locali valuteranno il da farsi. Il candidato intanto c’è già e risponde al nome di Ugo Cristofari, storico attivista fabrichese. L’ultima incognita è FdI: una parte potrebbe mollare Scarnati e presentare una propria squadra.

