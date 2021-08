Viterbo, mezzi del 118 fermi. Mancano medici all'Ares. I sindacati: "Problemi con gli straordinari"

24 agosto 2021 a

“I cittadini si tutelano a giorni alterni. Sappiamo che le auto mediche Ares, nel mese di agosto, sono state ferme molti giorni. Parliamo soprattutto di Orte e Vetralla. Ci chiediamo come mai queste interruzioni di servizio. A noi risulta che avvengono per mancanza di medici”. A lanciare l’allarme è Confail Sanità Lazio (Confederazione autonoma italiana del lavoro), che denuncia: “Questi sono i risultati di una gestione che per anni non ha mai fatto bandi di concorso per infermieri e medici. Ci auguriamo che l’assenza dei medici non comporti costi inutili e gravosi per l’Ares, visto che gli infermieri di solito ci sono per coprire i turni, e dunque vanno pagati. La mancanza di medici, però, blocca i turni, con aggravio dei costi”. In questi giorni di caldo torrido togliere dal servizio le auto mediche per mancanza di medici secondo il sindacato “è grave e lesivo della salute dei cittadini”. A quanto pare, il problema di base sarebbero i mancati pagamenti degli straordinari ai medici.

''Ci giungono voci - denuncia infatti Confail - che i medici non darebbero la propria disponibilità più del dovuto per mancanza dei pagamenti di straordinari. Se è vero è un fatto molto grave e increscioso perché l’Ares, nel periodo più critico della pandemia, anziché fare avvisi per autisti ha optato per le assunzioni di ex autisti in quiescenza al costo di 30 euro l’ora e adesso la dirigenza Ares batte cassa alla Regione per i conti in rosso”.

“Chiediamo lumi rispetto a questi fatti gravi che vanno a nuocere la salute dei cittadini - prosegue il sindacato -. Il denaro gestito da Ares non deve essere sperperato per incarichi legali a causa di tutti i ricorsi fatti per un concorso organizzato male, ma devono essere spesi per tutelare i cittadini”, conclude Confail Sanità Lazio, che poi avanza anche una spiegazione: “A Viterbo e Montalto di Castro, ad esempio, i presidi Ares non si toccano, forse perché in quei territori le amministrazioni comunali alzano la voce e si fanno sentire. A Vetralla e Orte non avviene. Eppure, per quanto riguarda Orte, il territorio da presidiare è vasto e contempla anche un tratto di autostrada”.

