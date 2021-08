Viterbo, Santa Rosa. I facchini: "Era meglio il Trasporto senza pubblico, ma capiamo che non si può fare"

Daniela Venanzi 24 agosto 2021 a

Dopo alcune dichiarazioni, ora da una parte ora dall’altra, tra tecnici, architetti, professionisti, autorità e cittadini comuni, alla fine nessun trasporto per la macchina di Santa Rosa, non solo patrona locale ma anche patrimonio immateriale dell’umanità. Quindi, nessuna acclamazione popolare sarà possibile al passaggio della Santa, che abitualmente il 3 settembre si muoveva maestosa e imponente lungo le vie del centro storico di Viterbo, sotto le spalle dei cento facchini. Dopo le tante ipotesi infatti, la macchina sarà montata in un luogo ancora da definire, in una piazza della città, tra le varie teorie in ballo c’è la stessa piazza del Comune, per essere esposta, evitando così assembramenti e pericoli per la salute pubblica ancora alle prese con il Covid e con i contagi.

E i facchini di Santa Rosa cosa pensano di questo stop per il secondo anno consecutivo? Massimo Mecarini il presidente del sodalizio non nasconde che avrebbe preferito un’altra soluzione, magari un trasporto con una partecipazione popolare contenuta: “Non era esattamente quella che avevamo auspicato inizialmente. Noi - spiega il presidente - propendevamo di più per un trasporto contingentato, oppure per la possibilità di farlo senza pubblico come prevedeva la proposta di Ascenzi, suggestiva e d’impatto emotivo, ma allo stato attuale delle cose e dopo incontri e tutte le possibili valutazioni fatte, capiamo che la necessità primaria è la salute dei cittadini. Siamo ancora alle prese - continua Mecarini - con l’emergenza sanitaria che non ci lascia altre strade percorribili. Accogliamo quindi la proposta del sindaco Arena come la migliore possibile e quindi l’unica. Insomma non si poteva fare di meglio”.

Sarete presenti in qualche modo quel giorno durante la prima esposizione? “Sicuramente - dice il presidente - non tutti ma una delegazione sarà lì ad omaggiare la nostra Santa. Sono ancora al vaglio le modalità con cui dovrà avvenire questa presenza per poterla realizzare in sicurezza. Ma i facchini in quella giornata non potranno mancare. Speriamo che questo sia l’ultimo anno di fermo e che nel 2022 potremo tornare a festeggiare la nostra Santa, come tradizione vuole”.

