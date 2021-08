Viterbo, morto dopo incidente in moto. Nulla da fare per Alessandro Salera. Gestiva un bar a Civita Castellana

23 agosto 2021 a

a

a

Lacrime a Civita Castellana. Alessandro Salera classe 1988, ha perso la vita la vita in un incidente avvenuto a Roma nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Alessandro, gestore da 5 anni del Bar Mithos in Piazza della Liberazione, avrebbe sbandato a Roma, in via Santa Maria di Galeria. Il barista avrebbe perso il controllo in una curva finendo a terra e contro una Skoda con a bordo un uomo di 75 anni, che viaggiava in senso contrario. Sul posto intervenuta una pattuglia locale, la quale avrebbe gestito il traffico e preso rilievi dell'incidente; inutili i soccorsi per il giovane 33enne.

"Contiamo i danni ma siamo rimasti uniti". Il presidente della Provincia Nocchi sul rave: "Iniziativa illegale"

Le pattuglie del XIV gruppo Monte Mario della Polizia Locale sono intervenute all’altezza del civico 504, dove una Skoda guidata da un 75enne si è scontrata con un’Harley Davidson. Il motociclista, di 33 anni, è stato soccorso sul posto dai sanitari, ma è morto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Da quello che si è appreso il ragazzo di Civita era diretto al mare insieme a un amico che era in sella a un'altra moto. L'automobilista che era alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Ma quando sul posto sono arrivati i sanitari era ormai troppo tardi. Il cuore del barista aveva già cessato di battere. Probabilmente il 33enne, per cause che sono da accertare, ha perso il controllo della moto nei pressi della curva finendo rovinosamente a terra prima che arrivasse l'auto nel senso opposto.

x 1 / 10

La notizia della morte del giovane barista si è diffusa in breve a Civita Castellana dove vive la sua famiglia gettando nello sconforto le tantissime persone che lo conoscevano anche grazie alla gestione del bar che è molto frequentato. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social,

Anziano morto schiacciato dal suo trattore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.