Viterbo, morto schiacciato sotto al trattore. Tragedia a Barbarano Romano: la vittima è un ottantenne

22 agosto 2021 a

Tragedia nella mattinata di domenica 22 agosto a Barbarano Romano. Per cause ancora da accertare un anziano di 80 anni è morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando la terra. L’allarme è scattato intorno all'ora di pranzo quando l'anziano è rimasto incastrato sotto al pesante mezzo agricolo. Ancora da decifrare la dinamica del fatale incidente. Sul posto pochi minuti dopo che è stato lanciato l’allarme sono arrivati i sanitari del 118. ma per l’uomo non c'era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Non è rimasto che dichiarare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per cercare di ricostruire quanto accaduto. L'uomo, da quello che sembra, è morto sul colpo schiacciato la peso del trattore.

