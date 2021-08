Viterbo, denuncia gli spacciatori che minacciano il figlio. Madre coraggio manda a processo il pusher

22 agosto 2021 a

a

a

Denunciò il figlio sedicenne che era stato minacciato da un pusher per un debito di droga. Il processo a carico di uno spacciatore di origini nordafricane, che nel marzo del 2018 avrebbe minacciato l’adolescente per delle dosi di hashish e marijuana non pagate, entrato nel vivo a febbraio scorso con la testimonianza della madre dell’allora minorenne, proseguirà il 14 settembre.

“Sapevo che mio figlio faceva uso di droghe ed ero preoccupata - ha raccontato la madre al giudice -. Ho capito sin dall’inizio che c’era qualcosa che non andava e ho sempre cercato di fare del mio meglio per recuperarlo. Fino a quando non si chiuse in casa per una settimana e in quei giorni mi confessò di essere stato intimidito da alcune persone con le quali aveva contratto un debito di 800 euro e che per colmarlo avrebbe dovuto spacciare. Un giorno, durante una conversazione telefonica piuttosto concitata, mi fece parlare al cellulare con un ragazzo a quale dissi che avrebbe avuto i soldi. All’insaputa di mio figlio decisi di prendere in mano le redini della situazione e così andai a chiedere aiuto alla polizia e con alcuni agenti concordammo un appuntamento in centro a Viterbo, nella zona del Sacrario, nel tentativo di individuare l’uomo a cui mio figlio avrebbe dovuto dare la somma di denaro. In quell’occasione i poliziotti non riuscirono a coglierlo sul fatto e ad acciuffarlo. Adesso, per fortuna, mio figlio lavora, ma non posso nascondere che gli ultimi anni sono stati piuttosto complicati sotto molti punti di vista. Quello che ho fatto io per lui dovrebbero farlo tutti i genitori”.

Le parti hanno poi continuato a interrogare la donna cercando di arrivare a definire l’identità del presunto colpevole, ma nonostante abbia visionato le foto che risalgono al periodo dei fatti, non ha riconosciuto l’imputato, riferendo di ricordare che si trattasse di un ragazzo sulla trentina”.

