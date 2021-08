Viterbo, Daniele Urbani scomparso. Il suo furgone fotografato a Trenta Miglia

Beatrice Masci 23 agosto 2021 a

Vallerano, smobilitato il campo base allestito a Caprarola, per le ricerche di Daniele Urbani, il 38enne di Vallerano scomparso nel nulla venerdì mattina, 20 agosto. Le ricerche si sono spostate nell’area della capitale, tra Roma e la provincia, visto che, dopo le immagini del furgoncino catturate alle 8,39 da una telecamera posizionata nei pressi del campo sportivo di Caprarola, poco dopo lo stesso furgone è stato intercettato da una telecamera al bivio di Trenta Miglia.

E’ successo nella stessa mattinata della scomparsa, ma le immagini sono state visionate sabato sera, per cui le ricerche si sono spostate da ieri in provincia di Roma, dopo i tentativi effettuati da vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e un elicottero, nella zona dei Cimini e del lago di Vico. Dal bivio di Trenta Miglia è possibile spostarsi in diverse direzioni, compresa Roma e la provincia romana, ma anche l’autostrada. Dunque, ricerche ad ampio raggio intorno alla capitale già da ieri mattina.

Scompare uomo di 38 anni. Appello del Comune

Il 38enne ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo l’ultima consegna di pane a un forno di Caprarola. Era atteso di nuovo in azienda (lavora per una cooperativa che si occupa di distribuzione di prodotti da forno) ma non è mai arrivato. Dopo un po’ i colleghi e il titolare hanno iniziato a chiamarlo ma il suo telefono è risultato sempre spento. A quel punto hanno dato l’allarme. I carabinieri sperano in nuove immagini catturate dalle telecamere posizionate ormai su tutte le strade, soprattutto le maggiori. Ricordiamo che Daniele Urbani si è allontanato a bordo di un Fiat Doblò bianco targato EF439KN. Chiunque lo vede è pregato di avvisare i carabinieri. Daniele è scomparso nel nulla con indosso i panni da lavoro, di colore bianco. I familiari, ascoltati dai carabinieri, non avevano notato nulla di strano che facesse presagire tutto ciò. E uscito di casa senza neppure lasciare un biglietto e senza prendere vestiti di ricambio.

