Viterbo, università. L'Unitus spicca tra i piccoli atenei

Il 7, l’8 e il 9 settembre è in programma l’open day in cui l’Università degli studi della Tuscia presenterà la sua offerta formativa alle nuove matricole. Gli appuntamenti sono in modalità mista, ovvero con studenti in presenza e trasmissione su web in diretta streaming. Martedì 7 settembre l’evento si svolgerà a partire dalle ore 9,30 in presenza presso la sede di Santa Maria in Gradi. L’8 e il 9 settembre sarà invece possibile, sempre previa prenotazione, accedere ai sei Dipartimenti dell'Ateneo e ai poli universitari di Civitavecchia e Rieti. Il programma dettagliato delle tre giornate e i form per le prenotazioni sono disponibili sul sito http://unitusorienta.unitus.it. In attesa dei nuovi iscritti, l’Università della Tuscia guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno e si piazza al quarto posto nella classifica dei migliori piccoli atenei statali italiani stilata dal Censis. In cima svetta sempre l’Università di Camerino, al secondo posto quella di Macerata, al terzo Cassino. Dopo l’ateneo viterbese, che nella graduatoria generale ottiene 84,3 punti, si collocano Sannio, Reggio Calabria, Teramo, Basilicata e, fanalino di coda, Molise.

Entrando nel dettaglio, la Tuscia si colloca all’ultimo posto, con un punteggio di 75, per quanto riguarda le borse di studio; al sesto per la comunicazione e i servizi digitali (89 punti); al quarto per l’internazionalizzazione (85 punti); di nuovo al sesto per i servizi (71 punti) e al quarto per le strutture (97 punti). Ma a trainare la sua ascesa è l’occupabilità: 89 punti, che valgono il secondo posto dietro la solita Camerino (97). Secondo l’istituto di ricerca il rischio di un crollo delle immatricolazioni per gli atenei italiani sembra scampato. “La temuta contrazione delle iscrizioni a causa della pandemia nell’anno accademico 2020-2021 non c’è stata, anche grazie alle misure eccezionali di sostegno del diritto allo studio approvate - si legge nel report -. Al contrario, la crescita del 4,4% degli immatricolati consolida l’andamento positivo che si ripete ormai da sette anni”.

Le ragazze che scelgono di continuare gli studi dopo la maturità superano di gran lunga i ragazzi: nel 2020, a fronte di un tasso di immatricolazione maschile pari a 48,5%, quello femminile è stato del 65,7%. Per le femmine si è registrato un incremento annuo del 5,3% rispetto al +3,3% dei maschi. Con il 77,7% di studentesse immatricolate, l’area disciplinare artistica-letteraria-insegnamento è quella con il tasso di femminilizzazione più elevato. All’opposto, nell’area Stem (Science, technology, engineering and mathematics) l’universo femminile è rappresentato da una quota che resta ancora minoritaria (il 39,4%). Tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40 mila iscritti) nelle prime due posizioni si mantengono stabili, rispettivamente, l’Università di Bologna, prima con un punteggio complessivo pari a 91,8, inseguita dall’Università di Padova (88,7). Seguono, scambiandosi le posizioni della precedente annualità, La Sapienza di Roma, che sale dal quarto al terzo posto, e l’Università di Firenze, che retrocede dal terzo al quarto. Stabile in quinta posizione l’Università di Pisa, con 84,8 punti, cui segue Torino, che si riprende una posizione in graduatoria (82,8). Ultima tra i mega atenei statali è l’Università di Napoli Federico II (73,5), preceduta dall’Università di Bari (79,5). Tra i grandi atenei l’Università di Perugia mantiene la posizione di vertice (da 20.000 a 40.000 iscritti), ottenendo un punteggio complessivo di 93,3. Sale di sei posizioni l’Università di Salerno (91,8), che passa dall’ottavo al secondo posto, mentre quella di Pavia (91,2), scende in terza posizione. L’Università di Trento è prima anche quest’anno nella classifica dei medi atenei statali, con un punteggio pari a 97,3. L’Università di Siena (94,0) scala una posizione e si colloca al secondo posto. La classifica dei politecnici, infine, è guidata dal Politecnico di Milano e vede al secondo posto lo Iuav di Venezia e al terzo (ma quasi a pari merito) il Politecnico di Torino.

