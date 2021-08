Viterbo, Santa Rosa. La Macchina svetterà a piazza del Comune

23 agosto 2021 a

Sarà individuato tra stamattina, lundì 23 agosto, e domani il luogo dove montare la Macchina di Santa Rosa: al 99% si dovrebbe trattare di piazza del Comune, in alternativa ci sarebbe piazza del Teatro. Il sindaco, Giovanni Arena, aspetta al riguardo valutazioni da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In pole position, come detto, c’è piazza del Comune poiché presenta caratteristiche che la rendono più idonea proprio sul fronte della sicurezza. Gloria sarebbe infatti installata all’interno del perimetro delineato dai vasi in ghisa fatti mettere dall’amministrazione contro i parcheggi selvaggi. La location, più centrale di piazza del Teatro, sarebbe inoltre più funzionale anche alla valorizzazione turistica del centro storico. Piazza del Teatro - pure se a due passi dal monastero dove è custodito il corpo della patrona, il che consentirebbe ai fedeli di concentrarsi anche sull’itinerario religioso - è infatti troppo decentrata rispetto ai flussi dei visitatori estivi, che, come si sa, si riversano soprattutto nel quartiere medievale di San Pellegrino e nelle zone adiacenti.

Per l’operazione montaggio - che avverrà tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana - e il successivo smontaggio è stata prevista dall’amministrazione una spesa che si aggirerà tra i 30 e i 40 mila euro. La Macchina dovrebbe restare esposta al pubblico almeno per tre settimane, anche se poi tutto dipenderà dalle condizioni meteo.

Restano ancora da definire alcuni dettagli, a cominciare da quello, assolutamente non secondario, della sorveglianza. Visti gli atti vandalici e le scorribande che si verificano ogni notte in città appare infatti altamente consigliabile prevedere un presidio o di vigili urbani o di guardie giurate. Nessuno se la sente di lasciarla incustodita in mezzo alla piazza, sia che si tratti del Comune o del Teatro. Pure questo è comunque un aspetto che sarà affrontato dal sindaco durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una cosa è certa: Gloria potrà essere ammirata da viterbesi e turisti indipendentemente dal Trasporto che non si farà a causa del Covid.

