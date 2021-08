Vittorio Sgarbi canta Rosamunda con gli Extraliscio. Show sul palco di Sutri | Video

22 agosto 2021 a

Show a Sutri durante il concerto degli Extraliscio che si è tenuto venerdì 20 agosto. Vittorio Sgarbi, che è il sindaco del Comune del Viterbese, è salito sul palco nel finale del live ed ha cantato insieme alla band che propone l'ormai celebre punk da balera. Insieme agli Extraliscio il primo cittadino si è lasciato andare in una versione energica di Rosamunda tra gli abbracci della band e gli applausi del pubblico.

E vai con il liscio. Degli Extraliscio. (Sutri, venerdì 20 agosto) Pubblicato da Vittorio Sgarbi su Sabato 21 agosto 2021

Il video dell'inedita performance del parlamentare e critico d'arte è stato pubblicato poi dallo stesso Sgarbi sui suoi profili social ed ha riscontrato un discreto successo nei commenti. "Basta fare come Sgarbi e non farsi problemi vivendo la Vita cosí", "La tua intelligenza supera l'universo e dio protegga ogni attimo della tua vita", "Sei un numero uno finalmente un po' di allegria", "Cosi e allegria del liscio. Bellissimo. Questi sono le gioie della vita. Sempre Allegria". "E vai con il liscio. Degli Extraliscio.…", commenta Sgarbi. Insomma un successone per l'esatte sutrina.

Gli eventi continuano. Questa sera, domenica 22 agosto, alle 21 per "Dialoghi a Sutri" nel giardino Museo Palazzo Doebbing il giornalista Filippo Nasetti presenta il suo libro "Molte aquile ho visto in volo" conduce Giampaolo Sodano. Mercoledì 18 agosto è stato presentato il libro di Hilary Ann Monstert "L'inconveniente" edizioni Mondadori. Ricordi nostalgici di una donna nata in Africa e vissuta nella savana fino ai 6 anni, al seguito del padre veterinario che curava gli animali feroci e la mamma, figlia del grande pittore Domenico Buratti, che vuole tornare in Italia e strappa la figlia alla sua terra.Un racconto straordinario di vite che si intrecciano, di visioni e sentimenti che costituiscono l'autrice. "Cerco i miei ricordi più cari, quelli che mi porterò dietro. Dal fondo di un bicchiere di acqua minerale me ne sono andata via e ora non appartengo più ne' all'acqua, né all'aria."

