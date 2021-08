Viterbo, scompare uomo di 38 anni a Vallerano. Appello del Comune

20 agosto 2021 a

E' scomparso nel nulla dopo aver terminato il suo lavoro come tutte le mattine. E' scomparso nel nulla, Daniele Urbani, un trentottenne di Vallerano. Questa mattina, venerdì 20 agosto, l'uomo, ha consegnato il pane come tutte le mattine a bordo di un un Fiat Doblò. Dalle 8.30 in poi non se ne hanno più notizie e si sono avviate le prime ricerche. "Da questa mattina non si hanno notizie di un ragazzo di Vallerano di circa 40 anni è scomparso alla guida di un Fiat Doblò targato EF439KN chiunque ha notizie chiami il seguente numero 0761 1840239", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

- IN AGGIORNAMENTO -

