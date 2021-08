Viterbo, afghani in fuga. I sindaci della Tuscia divisi sull'accoglienza

Beatrice Masci 20 agosto 2021 a

“Obbligo di proteggere i civili” e “astenersi da qualsiasi rimpatrio”: queste le parole d’ordine del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in merito alla fuga di migliaia di cittadini afghani dopo il ritorno dei talebani al potere. A livello europeo ci sono Paesi pronti ad aprire le porte e altri che invece si dicono contrari, mentre in Italia diversi cittadini afghani sono stati già trasferiti insieme al personale italiano di stanza a Kabul. Se il presidente Draghi e la ministra Lamorgese hanno confermato la volontà di accogliere chi scappa dal Paese ormai sotto il dominio talebano, la politica si divide: Salvini parla di “corridoi umanitari per donne e bambini”, mentre Enrico Letta lancia una mobilitazione nazionale per aiutare chi resta e accogliere chi scappa. Qualunque sia la modalità di aiuto scelta, tuttavia, la palla passa ai territori. Sono i sindaci che dovranno concretamente ospitare i cittadini afghani che l’Italia accoglierà. Nella Tuscia si va da Alessandro Giulivi (sindaco di Tarquinia), che taglia corto: “Siamo impegnati con turisti e Covid”, a Federico Grattarola (Vignanello), che al contrario dice sì senza riserve: “Dobbiamo aiutarli, subito, senza tentennamenti”.

Argomenta Giulivi: “Tarquinia è una città turistica, che vive proprio grazie al turismo, che ci dà lavoro. Se dobbiamo accogliere profughi, lo faremo sulla base di un programma ben preciso organizzato a livello centrale. Ma poi, mi chiedo, perché dobbiamo pagare noi per errori di altri? Che i profughi vadano in America, visto che quello che sta accadendo è frutto di un colossale errore politico americano. Infine - taglia corto - di questo ci preoccuperemo quando sarà il momento. Per quanto mi riguarda, ora sono impegnato con i turisti e con la necessità di contenere il Covid”. Prosegue invece su una posizione opposta il primo cittadino di Vignanello, Federico Grattarola: “Dobbiamo essere solidali. Stiamo parlando di persone che scappano dalla guerra, che temono per la loro vita. Spero davvero in una gestione politica del problema ma a quanto pare, anche su questa emergenza, non sembra si possa trovare la quadra; vedo piuttosto un disimpegno generalizzato, a cominciare dall’America. Noi, nel nostro piccolo, ci siamo”.

Sulla necessità di un coordinamento ministeriale punta il sindaco di Viterbo Giovanni Arena: “Non si tratta di profughi per motivi economici ma umanitari. Sono uomini, donne e bambini che scappano da un sistema che hanno già sperimentato sulla loro pelle e che perciò vanno aiutati. E’ dovere dell’Occidente accoglierli. Per quanto ci riguarda, se ci saranno direttive in tal senso, noi saremo a disposizione”. Il sì all’accoglienza arriva anche dal sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri: “E’ chiaro che vanno accolti, ciò che tuttavia occorre, è un piano non solo nazionale di accoglienza ma europeo. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti e impegnati in questo progetto”. Il sindaco di Acquapendente, Angelo Ghinassi, non solo si dice disponibile, ma anche pronto: “Sul nostro territorio esiste già dal 2008 una struttura di seconda accoglienza che ospita chi ha ottenuto lo status di rifugiato e una di prima accoglienza, realizzata nel 2016, per i richiedenti asilo. Noi ci siamo, chiaramente si dovrà capire quante persone potrebbero arrivare”. Il sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni, invece, resta in attesa: “Ora non posso dire sì ma neppure no. Bisogna prima capire il tipo di accoglienza e l’organizzazione a livello nazionale. Impossibile decidere e schierarsi senza conoscere bene i presupposti”.

