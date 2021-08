Viterbo, in gravi condizioni un giovane che è stato al rave. Dimessi gli altri in coma etilico

20 agosto 2021 a

È ancora in gravi condizioni uno dei giovani che hanno partecipato al Rave sul lago di Mezzano a Valentano tra Toscana e Lazio, ricoverato all’ospedale di Pitigliano (Grosseto). Il giovane è in forte stato di agitazione ed è tenuto sotto stretta osservazione dai medici. A quanto si apprende dalla Asl Toscana sud est sarebbe invece stato dimesso nel pomeriggio un altro paziente che si trovava ricoverato a Grosseto. Sempre secondo le informazioni del 118 sono stati dimessi altri 4 pazienti ricoverati per coma etilico, dopo essere stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali di Grosseto e Pitigliano.

Sono tre i fascicoli aperti in Procura, per adesso, per i furti e i danneggiamenti patiti dai proprietari dell’area dove si è svolto il rave. Sono stati aperti dopo le denunce presentate, tramite l’avvocato Enrico Valentini, da Piero Camilli che appunto è il titolare del campo dove per giorni hanno ballato con musica a tutto volume giovani arrivati da tutta Europa. L’imprenditore ha lamentato danni alle recinzioni dei sui pascoli e ai capannoni. Poi ci sono stati furti di materiale agricolo e carburante. La Procura poi indaga sulla morte di Gianluca Santiago, il 25enne inglese residente a Reggio Emilia, annegato nel lago a Ferragosto. Si procede per il reato di morte in conseguenza di altro reato.

Pericolo Covid dopo il rave. "Tamponi per la popolazione dei comuni vicini"

Intanto c'è preoccupazione in Toscana per l'esodo dei reduci dal raduno. "La nostra preoccupazione era che non si ricreasse un secondo rave party a Saturnia. So che alcune centinaia di persone sono andate a farsi un bagno alle cascatelle e che le forze dell’ordine si sono concentrate su quella zona. Nel nostro Comune non abbiamo avuto problemi: con la Polizia Municipale abbiamo gestito bene i flussi di camper e auto. Abbiamo avuto alcune decine di ragazzi molto giovani che hanno stazionato da noi, ma ora quasi tutti sono andati via". Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili che ha aggiunto: "La gestione da parte della Prefettura - commenta Gentili - ha però lasciato a desiderare, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e la gestione del deflusso. C’è stata una sottovalutazione del problema nella nostra zona, dove l’organizzazione è stata piuttosto improvvisata.

