Viterbo Covid, vaccini in camper. Ecco le nove nuove tappe nella Tuscia

Da oggi 20 agosto, e fino al 29 agosto, il programma del vax tour anti Covid della Asl di Viterbo è stato arricchito con ulteriori 9 tappe. Oltre alle abituali modalità, in questa tornata di uscite vaccinali, l’azienda sanitaria locale ha scelto di rivolgersi principalmente alla popolazione residente nella Tuscia, ma anche in tutta la Regione Lazio, che in questi giorni sta trascorrendo un periodo di vacanza presso le principali località turistiche del Viterbese.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione, sotto il profilo organizzativo e promozionale, messa in campo da tutte le Amministrazioni locali dei comuni nei quali il camper vaccinale, targato Asl Viterbo, farà tappa, provvedendo a ospitare i cittadini ai quali sarà erogato il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione. È possibile aderire all’iniziativa, presentandosi spontaneamente presso la postazione mobile Asl. Se le adesioni supereranno la disponibilità di dosi di vaccino per la giornata vaccinale, la Asl provvederà a organizzare una seconda tappa presso lo stesso comune. L’iniziativa messa in campo dalla Asl di Viterbo intende articolare ulteriormente la campagna vaccinale, in un’ottica di prossimità, ed è rivolta alla fascia di età compresa tra i 18 e i 79 anni. Altro fattore volto a facilitare l’adesione è la scelta del vaccino, a vettore virale Janssen di Johnson & Johnson, monodose e che non necessita di richiamo. La presenza dei professionisti e del camper Asl sul territorio rappresenterà anche un momento di confronto e un’occasione per la popolazione di chiedere chiarimenti, cercare risposte ai dubbi e avere informazioni sulla base dello stato di salute circa la soluzione più appropriata nella scelta del vaccino, nonché per valutare con il curante e con il medico eventuali controindicazioni.

Ecco, di seguito, tutte le info relative alle prossime date del camper vaccinale della Asl di Viterbo. Venerdì 20 agosto: dalle 9,30 alle 13,30 a Bassano Romano, presso la sezione comunale Avis, in via San Gratiliano 26; dalle 14 alle 17 a Oriolo Romano in Piazza Umberto I. Sabato 21 agosto dalle 10 alle 15 a Tuscania, presso la sede della Croce rossa in via Piansano, dalle 16 alle 20 a Marina di Montalto di Castro, in via Arbea. Mercoledì 25 agosto: dalle 16 alle 20 a Marta, in largo Bracaletti (lungo lago). Giovedì 26 agosto: dalle 9 alle 17 a Viterbo, ex chiesa degli Almadiani, in piazza del Sacrario. Venerdì 27 agosto: dalle 16 alle 20 a Pescia Romana (Montalto di Castro), presso il Centro anziani, viale dei pini. Sabato 28 agosto: dalle 16 alle 20 a Bolsena, piazzale Dante Alighieri (lungo lago). Domenica 29 agosto: dalle 16 alle 20 a Tarquinia Lido (Tarquinia), presso la pineta tra via delle sirene e via dei vascelli.

