Viterbo, rave illegale. Il sindaco Stefano Bigiotti: "Tutti senza mascherina, abbiamo paura"

“Le nostre comunità sono colpite ed hanno paura, qualcuno deve fare qualcosa per mettere fine a tutto questo”. Dalla vigilia di Ferragosto il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti è praticamente attaccato al telefono per sapere qualcosa su come risolvere la sciagura che gli è piombata addosso. Migliaia di ragazzi da tutta Europa hanno invaso i campi intorno al lago di Mezzano per un mega rave illegale. “Non ci sono presidi sanitari, non c’è distanziamento, molti non indossano le mascherine”. Ora la paura è quella del Covid. “Queste persone raggiungono i nostri paesi per approvvigionarsi”, spiega il sindaco che continua: “i cittadini sono preoccupati perché possono scoppiare dei focolai”.

Per questo ieri, anche attraverso un appello all’AdnKronos, il primo cittadino ha chiesto l’intervento del Viminale: “Il ministro Lamorgese intervenga il prima possibile con la massima urgenza e metta a disposizione ogni mezzo possibile per ripristinare la legge: non si può più protrarre ogni azione di illegalità nel nostro territorio”. “La situazione è critica - commenta il sindaco Bigiotti - e il livello di allerta è altissimo. L’area è stata confinata dalle forze dell’ordine, ma vediamo dei riflessi diretti nelle comunità locali. Un agriturismo vicino ha dovuto sgomberare i suoi clienti e i sindaci dei Comuni adiacenti sono tutti molto preoccupati. Parliamo di 10.000 ragazzi e c’è il rischio che possano arrivarne degli altri. Il rave party impegna un fondo agricolo e non ci sono dentro presidi di sicurezza sia per le normative anti-Covid sia per le normali disposizioni di legge”. Poi il sindaco ha parlato dei danni a un’area protetta: “Parliamo di un’area vincolata a livello urbanistico dalla normativa regionale. Il rischio ambientale è notevole: siamo preoccupati per le consequenze sul nostro territorio che saranno inevitabili. È inconcepibile che in uno Stato di diritto migliaia di giovani creino così tanti danni in un’area paesaggistica e archeologica di alto valore”.

Il sindaco ha preso coscienza di quanto stava avvenendo nel suo territorio all’alba del 14 agosto. Infatti per l’Annunziata è tradizione nel paese scavare dei solchi nei campi. Proprio quando stava recandosi nelle campagne è stato fermato dai carabinieri che avevano iniziato a circondare l’area già invasa nella notte dai partecipanti al rave. Anche i sindaci dei comuni limitrofi di Manciano, Pitigliano e Sorano hanno fatto sentire la loro voce con un comunicato congiunto: “Non è stato assicurato un adeguato e continuo controllo dei territori con un impiego straordinario di forze dell’ordine”.

