Viterbo, violenza sulle donne. In crescita le richieste d'aiuto

Il Centro antiviolenza Erinna è un riferimento per le donne in difficoltà, sono state numerose, infatti, le accoglienze telefoniche e sono stati oltre 30 i contatti che presentavano situazioni complesse, tali da necessitare azioni oltre la sola telefonata; sono state seguite coloro che sono ancora in un percorso di uscita dalla violenza - tribunale, gruppi e percorsi psicoterapeutici, colloqui - e si sono condotti i gruppi di rafforzamento per autodeterminazione e empowerment, che riprenderanno da settembre.

“I contatti telefonici, sia con le donne in difficoltà, sia per l’attività culturale e di relazione istituzionale e del territorio - spiega l’associazione - sono stati 1.040. E’ sempre attiva, inoltre, la collaborazione con lo studio legale”. E’ stato anche pubblicato il libro “Demetra. Miti e misteri”, risultato del percorso di elaborazione e di studio su “Demetra e Persefone. La valorizzazione del santuario rupestre di Demetra”, sito archeologico a Vetralla. Erinna ha rappresentato i centri antiviolenza della rete nazionale D.i.Re. al Festival “Libere di essere”.

E’ stata riportata l’esperienza del laboratorio di prevenzione alla violenza rivolto a bambine e bambini della fascia di età 4-7 anni. Il progetto, finanziato dal Governo, prevede la formazione di insegnanti e la conduzione del laboratorio. Per la sperimentazione del progetto nella regione Lazio è stata scelta Erinna. Infine, è ripreso il progetto Ventennia - festeggiare i venti anni di Erinna - dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid. Ancora tre incontri per concludere Ventennia: 11 settembre “Donne e religione”, 18 settembre “la bella Galliana” e 2 ottobre “Vittoria Colonna”. Molto altro bolle in pentola per l’autunno.

