Viterbo, rave illegale. I sindaci insorgono: "Non ci sono stati controlli"

"Il ministro Lamorgese intervenga il prima possibile con la massima urgenza e metta a disposizione ogni mezzo possibile per ripristinare la legge: non si può più protrarre ogni azione di illegalità nel nostro territorio". Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti rivolgendosi al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere di interrompere il rave party abusivo vicino al lago di Mezzano, nel viterbese, a cui stanno partecipando migliaia di ragazzi. Nella giornata di lunedì 16 agosto è stato ripescato dal lago di Mezzano il corpo senza vita di un ragazzo di 24 anni, Gianluca Santiago residente a Reggio emilia e oroginario del Regno Unito, deceduto dopo un tuffo in acqua.

"La situazione è critica - commenta il sindaco Bigiotti - e il livello di allerta è altissimo. L’area è stata confinata dalle forze dell’ordine, ma vediamo dei riflessi diretti nelle comunità locali. Un agriturismo vicino ha dovuto sgomberare i suoi clienti e i sindaci dei Comuni adiacenti sono tutti molto preoccupati. Parliamo di 10.000 ragazzi e c’è il rischio che possano arrivarne degli altri. Il rave party impegna un fondo agricolo e non ci sono dentro presidi di sicurezza sia per le normative anti-Covid sia per le normali disposizioni di legge. Al momento registriamo un morto e due persone in coma etilico, una delle due pare essere anche positiva al Covid". "Parliamo di un’area vincolata a livello urbanistico dalla normativa regionale. Il rischio ambientale è notevole: siamo preoccupati per le ripercussioni sul nostro territorio che saranno inevitabili. È inconcepibile che in uno Stato di diritto migliaia di giovani creino così tanti danni in un’area paesaggistica e archeologica di alto valore", conclude allarmato il sindaco Bigiotti.

“L’illegale rave party che si sta consumando dal giorno di Ferragosto nel comune di Valentano, in provincia di Viterbo, è un attacco frontale ai territori e alla popolazione dei comuni limitrofi”. I sindaci e le giunte dei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano denunciano pubblicamente l’irregolare raduno, organizzato sui social, a cui stanno partecipando migliaia di ragazzi arrivati da tutta Italia ma anche dall’Europa. “Questo raduno illegale – affermano i sindaci di Manciano Mirco Morini, di Pitigliano Giovanni Gentili, di Sorano Pierandrea Vanni - è una vera e propria incursione nei confronti dei nostri territori e in primis di quello del vicino comune di Valentano, da parte degli organizzatori e dei partecipanti di questo rave, che inevitabilmente stanno minando in queste ore le attività economiche, in piena stagione turistica, e la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, anche dal punto di vista sanitario. Nel prendere atto con profonda amarezza che lo Stato non si sia dimostrato capace di prevenire, per di più durante una pandemia da Covid-19 in corso dal 2020, una clamorosa manifestazione di illegalità da ogni punto di vista, noi sindaci riteniamo che a oggi non sia stato assicurato un adeguato e continuo controllo dei territori di questi tre comuni, con un impiego straordinario di forze dell’ordine nonostante la massiccia presenza fissa o mobile di migliaia di persone arrivate per partecipare al rave e che stanno iniziando a gravitare anche nelle nostre zone. Chiediamo così una maggiore attenzione e un profondo impegno anche da parte della Prefettura di Grosseto per gestire questa situazione che non sappiamo ancora a cosa porterà e né quando finirà”.

