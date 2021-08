Viterbo, rave illegale. Ultimatum di Gasparri al ministro degli Interni Lamorgese: "Sgombero subito"

17 agosto 2021 a

a

a

Continua la bufera politica sul rave party in corso dalla vigilia di Ferragosto nell'area del lago di Mezzano sul territorio di Valentano. Una "festa" abusiva con oltre 5.000 persone durante la quale è morto un ragazzo di 24 anni, Gianluca Santiago residente a Reggio Emilia ma originario del Regno Unito, annegato nel laghetto dopo un'immersione.

x 1 / 19

Sul tema è tornato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: "Comprendo la complessità dello sgombero di un rave party a cui partecipano diverse migliaia di persone, ma la situazione di degrado e di illegalità che sta subendo la zona di Valentano e della provincia di Viterbo è diventata difficilmente tollerabile. Con il dovuto garbo ma con chiarezza richiamo l’impegno delle autorità nazionali perché questa situazione deve cessare. Non si possono imporre, come è inevitabile che sia, divieti e regole a commercianti e ristoratori e poi lasciare indisturbato un assembramento di migliaia e migliaia di persone che in violazione di ogni norma si pone anche in contrasto con le vigenti regole per prevenire la diffusione del Covid. Nei pressi di Valentano sono giunte persone con camper da tanti posti d’Europa. Come sono arrivate se ne devono andare. Mi auguro che in giornata, con i mezzi necessari, che non possono essere soltanto quelli delle forze di polizia locali, immediatamente e lodevolmente intervenute coordinate con prontezza dal prefetto di Viterbo, si proceda, facendo prevalere il rispetto della legge. Amministratori e popolazioni locali sono giustamente esasperati e si aspettano dallo Stato un segno di presenza. Questo rave della droga e della illegalità è durato anche troppo".

Rave party nel viterbese, morto per annegamento 24enne. Due ragazzi ricoverati in coma etilico

Questa mattina, martedì 17 agosto, una delegazione di Forza Italia, composta dal commissario provinciale Andrea Di Sorte, dal vicesindaco di San Lorenzo Nuovo Fabrizio Ricci e da Paolo Manzi, si è recata a Valentano per incontrare il sindaco Stefano Bigiotti sui fatti del rave party al Lago di Mezzano. "Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al sindaco - ha spiegato Di Sorte - e portare la solidarietà di Forza Italia alla comunità che gravita intorno alla zona del rave e che sta vivendo giornate di forte tensione e paura". "La speranza è che la "Sagra dell'illegalità" che è in atto in una delle zone più belle ed incontaminate dell'alto Lazio - ha proseguito il commissario provinciale -, si risolva quanto prima. Confidiamo nel lavoro delle autorità, e ci auguriamo che i sindaci, sui quali gravità la problematica, siano assistiti in questa fase delicata e soprattutto in quella successiva, quando la conta dei danni sarà un fatto oggettivo che non potrà ricadere sulle spalle di questo territorio".

Morto durante rave. Giorgia Meloni: "Il ministro Lamorgese faccia qualcosa"



"Un’oasi naturale completamente stravolta, la fuga dagli agriturismi e l’illegalità diffusa. Sulle vie d’accesso, i blindati delle Forze dell'ordine a fare da filtro, dentro un’area di centinaia di ettari, in cui regna l’anarchia, auto con la targa occultata e bivacco di migliaia di persone. Ho incontrato prima Piero Camilli, Roberto e Fabrizio Camilli, presso le strutture ricettive, da cui sono scappati turisti, con disdette fino a fine agosto. Poi in Comune a Valentano per portare sostegno al sindaco Stefano Bigiotti. Questa vicenda va seguita fino in fondo, uno scempio di queste dimensioni non può rimanere impunito", ha aggiunto Mauro Rotelli deputato di Fratelli d'Italia.

Il tuffo nel laghetto poi il dramma al rave. Così è morto Gianluca Santiago

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.