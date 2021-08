Giorgia Meloni sul rave con il morto a Viterbo: "Il ministro Lamorgese intervenga in fretta"

17 agosto 2021 a

Continua a far discutere il caso del rave in corso nel territorio di Valentano sul lago di Mezzano al confine tra la provincia di Viterbo e Grosseto. Caso che è diventato ancora più bollente dopo che un ragazzo di 24 anni è stato ripescato nel lago. morto annegato. Sulla vicenda interviene anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, con un post su Facebook in cui invita il ministro ad intervenire: “Agisca immediatamente e proceda con lo sgombero. Oppure considera accettabile questo spettacolo indecoroso?”.

Insorgono i sindaci dell’Alta Tuscia per la gravissima situazione, trasformatasi poi in tragedia, che si registra ormai da tre giorni alle porte di Valentano. Il sindaco Stefano Bigiotti, in contatto costante con le autorità, sollecita un immediato intervento da parte del ministro Lamorgese, “affinché vengano ripristinate immediatamente le condizioni di legalità. Questo anche per rispetto di chi, con fatica, lavora quotidianamente osservando le regole imposte per contrastare la diffusione del Covid-19. Ci auguriamo che i colpevoli di questa scellerata e vergognosa iniziativa possano essere prontamente individuati e assicurati alla giustizia”. Sulla stessa linea l’intervento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “E’ incredibile che migliaia e migliaia di persone abbiano occupato abusivamente un largo spazio di territorio per dar luogo a un rave party abusivo. Ci sono già situazioni di pericolo e purtroppo un ragazzo ha perso la vita. Ho contattato il ministro dell’Interno e le autorità locali chiedendo un intervento drastico con uno sgombero di queste persone che rappresentano un pericolo per tutto il territorio”.

Di ripristino immediato della legalità parla anche il senatore della Lega Umberto Fusco: “La drammatica notizia della morte del ragazzo accelera ulteriormente la nostra richiesta che le autorità agiscano celermente e pongano fine a quanto sta accadendo: un rave inaccettabile, non autorizzato, con la partecipazione di migliaia di giovani provenienti da tutta Europa. A questo drammatico episodio si aggiungono norme anticontagio violate impunemente, occupazioni di proprietà private, largo uso di alcol e sostanze stupefacenti: una così lampante assenza di legalità non può essere tollerata. Impensabile, poi, che si possa consentire all’evento di concludersi, come previsto dagli organizzatori, il 23 agosto”.

L’onorevole Mauro Rotelli (Fratelli d’Italia), annuncia: “Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno per chiedere come sia possibile un simile scempio. Migliaia di persone allo sbando più totale, invadono e occupano proprietà private, devastano angoli naturali unici, non rispettano alcuna prescrizione anti Covid, anzi se ne fanno beffa. Il ministro Lamorgese ha già dimostrato totale incapacità nel gestire altre emergenze, come quella migratoria. Chi permette e subisce in Italia uno scempio simile deve dimettersi”.

