Rave party nel viterbese, morto per annegamento 24enne. Due ragazzi ricoverati in coma etilico

Un 24enne residente a Reggio Emilia, Gianluca Santiago, è morto per annegamento, mentre due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale per coma etilico (uno dei due è stato poi dimesso): è questo il bilancio del rave party che dal 14 agosto tiene in scacco Valentano e una vasta area al confine con la Toscana. A quanto pare il raduno non autorizzato dovrebbe proseguire per giorni (qualcuno parla addirittura del 23 agosto), anche se da più parti, con il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti in testa, da due giorni si chiede il via libera del ministero dell’Interno per lo sgombero immediato. Invece, la prefettura, su indicazione dello stesso ministero, segue e controlla la situazione a distanza. Del 24enne si erano perse le tracce la sera di Ferragosto, quando aveva deciso di fare un bagno notturno nelle acque del lago di Mezzano. A quanto pare il giovane era un appassionato di immersioni in apnea e ha voluto tentare.

Dopo l’allarme degli amici i sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno cercato per tutta la notte, nonostante le difficoltà. Il corpo è riemerso intorno alle 14, si trovava a pochi metri dalla riva. Due giovani, invece, sono stati soccorsi dalle ambulanza che stazionano nei presso dell’area occupata e portati in ospedale per coma etilico. Uno dei due è stato dimesso, mentre l’altro è ancora ricoverato. Sono oltre 10 mila i ragazzi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero che si sono dati appuntamento nell’Alta Tuscia senza che nessuno riuscisse a monitorare i contatti sui social e a fermarli e disperderli prima dell’occupazione dell’area. Un’occupazione che ha di fatto allontanato gli ospiti di un agriturismo e molti turisti accampati sulle sponde del lago.

A dare l’allarme, sabato mattina, sono state le guide turistiche, le prime a rendersi conto di una situazione che poi è degenerata, fino a quanto circa 500 tra auto e camper non hanno occupato una trentina di ettari della tenuta di Piero Camilli, imprenditore e sindaco di Grotte di Castro. La marea di ragazzi e ragazze è controllata a distanza dalle forze dell’ordine, chiamate a vigilare e monitorare ma senza intervenire. Sul posto sono presenti polizia, carabinieri, Fiamme gialle, sanitari e vigili del fuoco. L’afflusso di ragazzi è stato continuo fino a domenica sera. Ora la situazione è stabile e non si notano più arrivi.

