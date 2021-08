Viterbo, rave party con 5 mila persone sulla tenuta di Camilli

Alessio De Parri 15 agosto 2021 a

Un rave party con 5mila persone al lago di Mezzano, sulla tenuta di Piero Camilli, imprenditore, sindaco di Grotte di Castro ed ex patron della Viterbese. Dalla tarda serata di venerdì l’area tra Valentano e Latera, è stata presa d’assalto da migliaia di persone provenienti anche dall’estero, accampati su una trentina di ettari della tenuta di Camilli (dove sorge anche un’azienda agricola e una villa), con cinquecento tra auto, camper e roulotte. Il rave party, peraltro, dovrebbe proseguire anche oggi e nei prossimi giorni.

Decine le segnalazioni alle forze dell’ordine, comprese quelle dei turisti costretti ad allontanarsi dal lago. “Eravamo in vacanza e siamo dovuti scappare via - racconta una donna commentando la notizia su Facebook -. Le strade sono invase, c’è gente con radio a tutto volume che gira per i pascoli e ragazzi accampati sulla riva del lago”. Ieri in prefettura si è tenuta una riunione d’urgenza del comitato provinciale ordine e sicurezza per affrontare il problema. Per monitorare la situazione sono intervenuti i carabinieri di Tuscania, gli agenti della stradale e il personale della questura, coadiuvati da un elicottero. Con il trascorrere delle ore, però, l’arrivo dei partecipanti al rave non si è mai interrotto, tant’è che oggi il numero potrebbe salire ulteriormente.

Furibondo Piero Camilli, in vacanza in Sardegna, raggiunto al telefono: “E’ una vergogna che in Italia possa accadere una cosa simile - afferma -. Da una parte il Governo introduce le regole per il Covid, il green pass e via dicendo, e poi dall’altra permette che un’orda di barbari, di delinquenti, possa occupare un’area naturale splendida, unica in Italia. Mi hanno detto che le persone che alloggiavano negli agriturismi del lago se ne sono già andati. Chi mi tutela?”.

