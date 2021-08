Viterbo, giovane trovato con 82 grammi di hashish e arrestato

13 agosto 2021 a

a

a

I carabinieri della stazione di Bagnaia nella giornata di ieri hanno tratto in arresto un giovane del posto con già dei precedenti penali alle spalle. A seguito di una mirata attività d’indagine svolta, il ragazzo è stato fermato nei pressi di un parco cittadino per essere sottoposto a perquisizione, tuttavia alla vista dei militari ha opposto resistenza ai carabinieri con calci e pugni nel tentativo di guadagnare la fuga, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione.

Sorpreso dai poliziotti a dare l'acqua alle piante di marijuana: arrestato

Portato immediatamente in caserma, si è dato corso alla perquisizione e si è così scoperto che all’interno dei suoi vestiti il giovane teneva occultati 46 grammi di hashish suddivisi in 52 dosi, un panetto di 36 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e 200 euro in banconote di vario taglio provento di spaccio.

Droga tra ragazzini, nascondeva 3 etti di hashish in un murop. Denunciati due minori

Per la detenzione dello stupefacente e per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale il ragazzo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nascondeva marijuana nel pacchetto di sigarette. Marocchino 47enne denunciato dalla polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.