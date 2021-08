Viterbo, carabiniere di Bassano Romano morto in incidente stradale a Legnano

13 agosto 2021 a

Il giovane maresciallo dei carabinieri Angelo Carones, di Bassano Romano, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Legnano. Per cause in corso di accertamento, il militare dell'Arma ha perso il controllo della sua moto mentre stava percorrendo il sottopasso in piazza del Popolo. Dopo aver sbandato, Carones è caduto a terra colpendo con violenza un palo dell'illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa con un'automedica e un'ambulanza che hanno trasportato il 30enne al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, dove è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Carones a Legnano era il vice comandante della locale stazione dei carabinieri, dove prestava servizio dal novembre 2019. In precedenza aveva trascorso un anno alla stazione di Parabiago. Il Comune di Bassano Romano, una volta appresa la notizia, ha subito sospeso gli spettacoli che avrebbero dovuto concludere i festeggiamenti in onore dei patroni Gratiliano e Luciano e ha proclamato per domani il lutto cittadino nel giorno dei funerali che saranno celebrati in paese alle 17.

“In segno di lutto -si legge sulla pagina facebook del Comune - l’amministrazione comunale, la pro loco e la comunità bassanese tutta si stringono alla famiglia Carones per la prematura e tragica scomparsa del giovane Angelo. Di fronte a questo dolore immenso, abbiamo deciso di rinviare alla prossima settimana lo spettacolo conclusivo dei festeggiamenti patronali. Ciao Angelo".

