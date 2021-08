Vignanello, esplode bombola. Palazzina in fiamme

10 agosto 2021 a

Un incendio ha avvolto una palazzina in via Garibaldi, a Vignanello. Ad originare il rogo, intorno a mezzogiorno, l'esplosione di una bombola al primo piano dell'edificio, in pieno centro storico che, una volta saltata in aria ha sfondato il pavimento dell'appartamento superiore.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Viterbo e Civita Castellana, munite di autopompa e autoscala. I vigili del fuoco hanno salvato la proprietaria dell'appartamento in cui ha preso vita l'incendio insieme al figlio di 15 mesi. Evacuate tutte le famiglie che abitano nel palazzo, con molte persone rimaste intossicate, anche se non si contano feriti.

Oltre ai vigili del fuoco presente sul posto anche i carabinieri di Vignanello e i sanitari del 118.

