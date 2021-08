Viterbo, evasione Iva. Scoperta frode da un milione

10 agosto 2021 a

Scoperta una maxi evasione fiscale da oltre un milione di euro da parte di una società viterbese che opera nel settore del commercio di automobili. A smascherare la presunta frode è stata l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Viterbo (Adm), che ha anche denunciato i presunti responsabili all’autorità giudiziaria.

L’indagine portata avanti negli ultimi mesi dai funzionari dell’Agenzia “utilizzando le informazioni presenti nelle banche dati e avvalendosi al tempo stesso della collaborazione da parte delle autorità di diversi paesi europei - fanno sapere dall’Adm di Viterbo -, ha permesso, mediante l’istituto della cooperazione amministrativa, di controllare la fatturazione e la spedizione delle autovetture provenienti da fornitori di diversi Stati europei. Grazie alle indagini è stata smascherata la società che, come missing trader (società cartiere), ha operato nel sistema della cosiddetta ‘frode carosello’, mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2017, 2018 e 2019”.

La “frode carosello”, per chi non lo sapesse, è un meccanismo di evasione fiscale che viene attivato attraverso una serie di passaggi di merci tra società diverse appartenenti a Stati differenti con l’obiettivo di evadere l’Iva e, di conseguenza, di trarre benefici maggiori dalla rivendita dei prodotti importati. In questo caso, appunto, come scoperto dall’Adm, a fornire le vetture alla società viterbese erano, come già detto in precedenza, alcuni fornitori provenienti tutti da diversi Stati del Vecchio Continente.

“Il risultato che è stato raggiunto - concludono dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - ha portato all’attuazione di immediate misure per l’interruzione delle attività fraudolente, con l’immediata cessazione d’ufficio della partita Iva e al tempo stesso con il recupero di tutte le imposte evase negli ultimi anni per oltre un milione di euro. I responsabili della frode sono stati inoltre denunciati all’Autorità giudiziaria”.

